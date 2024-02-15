過年常有「這些」皮膚問題　醫生授保養小撇步！捱夜捱出黑眼圈也有解方

農曆新年假期已經完結，不過不少皮膚方面的問題也往往會在這時悄悄來報到，從過年前大掃除開始就有許多需要注意的地方，因此國泰綜合醫院皮膚科主治醫生羅陽整理了過年常見的皮膚問題，並提供預防、保養的小撇步，幫助大家健康過好年。

過年大掃除常引發過敏、手不適 應如何預防？ 天氣放晴正是過年大掃除的好時機，不過羅陽提到，賣力打掃後過敏原可能會飄散於空氣中，導致許多有過敏體質或異位性皮膚炎的患者，皮膚狀況被刺激物誘發、惡化，往往會造成全身皮膚大面積奇癢無比，因此打掃前應先開窗讓空氣對流，打掃時要記得配戴口罩、避免吸入灰塵及過敏原。 另外，打掃期間若使用較刺激性的強酸、強鹼等清潔用品，很容易出現刺激性接觸性皮膚炎，而反覆清潔雙手來做家務，也會常常有手部乾燥、脫皮、龜裂等「主婦濕疹(進行性指掌角化症)」的表現。 若要避免這些情況，羅陽建議，在做家務時應戴上手套，如果打掃時間較長，可以先在內層戴一層棉質手套，再於外層使用防水型手套，當汗水浸濕棉質手套時應馬上更換，並擦乾汗漬，避免起汗疹，而戴手套前後也可以使用凡士林或乳液保濕，降低做家務導致的手部不適感。

過年飲食要小心過敏 「這些」症狀應就醫治療 除了大掃除要注意外，過年飲食也有可能會引起皮膚疾病，因此也要特別注意。羅陽提到，像海鮮或甲殼類食物，是許多過敏體質者常見的過敏原之一，吃下肚後會與IgE結合，促使白血球中的肥大細胞(Mast cell)釋放組織胺，導致皮膚搔癢，甚至出現蕁麻疹，嚴重甚至嘴唇、眼皮等都會腫起來。 若有持續全身搔癢不舒服，建議應就診、治療，羅陽表示，一般透過口服抗組織胺能改善其全身搔癢不舒服的症狀，但若出現血管水腫而有呼吸困難等症狀，則是嚴重急症，需到醫院就診接受口服類固醇或注射腎上腺素治療。