過年後吃太多致水腫？營養師教7招快速消水腫

不喝不吃可以去水腫？

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，過年期間，各式美食和零食如佛跳牆、烏魚子、東坡肉、香腸、蜜餞及肉乾等，都是隱藏著高鈉的危機。當攝取過多鈉時，會導致水分在體內滯留，進而引發臉部、眼睛及四肢的腫脹，並增加高血壓及腎臟疾病的風險。她強調，如果想抗水腫，不是不喝水和不進食，而是身體需要更鉀離子和排尿。她列出抗水腫飲食7大原則如下：

1. 保持水分攝取

每日飲水量應至少在2,000至4,000毫升之間，以促進排尿和排除鈉。

2. 選擇全穀雜糧

主食可選擇含鉀的全穀雜糧類，如麥片、南瓜、薯仔、淮山、芋頭和蓮藕，這些食物有助於補充鉀離子。

3. 高鉀蔬菜作為配菜

配菜可選用高鉀蔬菜，如菠菜、白莧菜、生菜、通菜、番薯葉、金菇、西蘭花、芹菜及韭菜。

烹調時，避免焯過久，以減少鈉的流失。

4. 控制堅果攝取量

下午茶可選擇1至2湯匙的堅果。

如乾花生、開心果、腰果、杏仁和黑芝麻。

5. 飯後享用高鉀水果

可選擇士多啤梨、奇異果、香蕉、哈密瓜、木瓜及棗子等高鉀水果，有助於排鈉和促進消化。

6. 享用排鈉飲品

可飲用如粟米鬚茶、黑豆水、紅豆水、牛蒡茶、薏仁水和洛神花茶等利尿飲品，無糖咖啡及無糖綠茶也有助於排鈉。

7. 增加身體活動