過年後吃太多致水腫？營養師教7招快速消水腫

過年假期聚餐多，難免放縱吃得太多，令身體「發福」。如果起床發現自己口腫面腫，可能吃太多重口味食物，導致水腫。有營養師指出，重口味食物隱藏著高鈉的危機，攝取過多會引致水腫，嚴重更可帶來腎臟疾病風險。營養師列出7大方法可以有效快速消水腫。
不喝不吃可以去水腫？
營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，過年期間，各式美食和零食如佛跳牆、烏魚子、東坡肉、香腸、蜜餞及肉乾等，都是隱藏著高鈉的危機。當攝取過多鈉時，會導致水分在體內滯留，進而引發臉部、眼睛及四肢的腫脹，並增加高血壓及腎臟疾病的風險。她強調，如果想抗水腫，不是不喝水和不進食，而是身體需要更鉀離子和排尿。她列出抗水腫飲食7大原則如下：
1. 保持水分攝取
- 每日飲水量應至少在2,000至4,000毫升之間，以促進排尿和排除鈉。
2. 選擇全穀雜糧
- 主食可選擇含鉀的全穀雜糧類，如麥片、南瓜、薯仔、淮山、芋頭和蓮藕，這些食物有助於補充鉀離子。
3. 高鉀蔬菜作為配菜
- 配菜可選用高鉀蔬菜，如菠菜、白莧菜、生菜、通菜、番薯葉、金菇、西蘭花、芹菜及韭菜。
- 烹調時，避免焯過久，以減少鈉的流失。
4. 控制堅果攝取量
- 下午茶可選擇1至2湯匙的堅果。
- 如乾花生、開心果、腰果、杏仁和黑芝麻。
5. 飯後享用高鉀水果
- 可選擇士多啤梨、奇異果、香蕉、哈密瓜、木瓜及棗子等高鉀水果，有助於排鈉和促進消化。
6. 享用排鈉飲品
- 可飲用如粟米鬚茶、黑豆水、紅豆水、牛蒡茶、薏仁水和洛神花茶等利尿飲品，無糖咖啡及無糖綠茶也有助於排鈉。
7. 增加身體活動
- 飯後可進行簡單運動，增加活動量以促進末梢代謝循環。可考慮多走幾站去搭公車，或在睡前抬腿以促進血液循環。
排鈉消水腫一日餐單
另外，李婉萍提供一份排鈉消水腫一日菜單如下：
- 早餐：麥片、綠拿鐵(綜合堅果 + 西蘭花 + 木瓜 + 無糖豆漿)
- 午餐：蒸薯仔、焯番薯葉、韭菜炒蛋
- 晚餐：芹菜炒豆干、金菇雞湯