過年打掃癢全身 醫師：避免「過敏」有方法！

去舊迎新是年前的一大工程，而在清理環境的過程中，最怕的就是灰塵和塵蟎等致敏原，醫師提醒，除了在掃除前開窗保持通風、掃除時佩戴口罩和手套、掃除後立刻洗澡清潔外，擁有好的免疫力也是在避免發生過敏中不可忽視的一環。
中藥內服、針灸緩解過敏發作 穴位按摩和敷貼來改善
臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師徐敬閔說明，過敏發作時最常見的打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀，以中醫觀點來說是涉及了「肺」、「脾」、「腎」三臟的虛損以及功能的失調，治療方法有中藥內服、針灸、穴位按摩和敷貼等。
過敏三類型 中藥針灸及按摩穴位治療
徐敬閔提到，在臨床上可以大概略分為肺氣虛、脾氣虛、腎氣虛三型：
徐敬閔也解釋，常用針灸及按摩穴位的部分：
- 迎香：鼻孔向外與法令紋相交處，有清熱、通鼻竅的效果。
- 風池：後頸枕骨下，髮際內凹陷處，約在耳垂平行的位置，可清頭目，利五官七竅。
- 合谷：位於手背虎口肌肉的最高處，能減輕過敏症狀。
- 足三里：位於腿前側，外膝眼下約4橫指距離處，除了改善腸胃問題，也能緩解過敏症狀。
工具及熱身、良好姿勢與休息 降低痠痛機率
另外，大掃除後導致的肌肉痠痛也是十分常見的年前患者就診原因，以下幾點提醒可以預防不適的產生：
- 工欲善其事，必先利其器，善用適合的器具輔助清潔；
- 掃除前要先進行動態熱身，且注意適時的休息；
- 避免姿勢不佳和用力不當，如：以屈膝、坐姿取代彎腰，踩在堅固的椅凳上代替踮腳，使用推車搬運重物以免用力過大過久等。
- 掃除完後拉筋伸展，紓緩肌肉，也可以再洗個溫水澡，不僅清潔髒污，還可放鬆肌肉。
最後徐敬閔建議，假如還是有出現肌肉痠痛或緊繃等情形，針灸治療是有相當好的緩解療效，可以降低肌肉疲勞與疼痛感，改善身體的血液循環及關節的活動度。而除針灸之外，也可搭配內服中藥及外敷藥布、藥膏，舒筋活血、調和氣血，使患部的不適盡早痊愈。
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