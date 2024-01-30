過年打掃癢全身 醫師：避免「過敏」有方法！

去舊迎新是年前的一大工程，而在清理環境的過程中，最怕的就是灰塵和塵蟎等致敏原，醫師提醒，除了在掃除前開窗保持通風、掃除時佩戴口罩和手套、掃除後立刻洗澡清潔外，擁有好的免疫力也是在避免發生過敏中不可忽視的一環。

中藥內服、針灸緩解過敏發作 穴位按摩和敷貼來改善 臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師徐敬閔說明，過敏發作時最常見的打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀，以中醫觀點來說是涉及了「肺」、「脾」、「腎」三臟的虛損以及功能的失調，治療方法有中藥內服、針灸、穴位按摩和敷貼等。

過敏三類型 中藥針灸及按摩穴位治療 徐敬閔提到，在臨床上可以大概略分為肺氣虛、脾氣虛、腎氣虛三型： 徐敬閔也解釋，常用針灸及按摩穴位的部分： 迎香：鼻孔向外與法令紋相交處，有清熱、通鼻竅的效果。 風池：後頸枕骨下，髮際內凹陷處，約在耳垂平行的位置，可清頭目，利五官七竅。 合谷：位於手背虎口肌肉的最高處，能減輕過敏症狀。 足三里：位於腿前側，外膝眼下約 4 橫指距離處，除了改善腸胃問題，也能緩解過敏症狀。