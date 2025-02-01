過年歡唱唱到失聲！聲音沙啞常見3原因 喝甚麼有助緩解改善？

當聲帶受到刺激或損傷時，就會影響其震動導致聲音變得沙啞、低沉或不穩定。

過年期間許多人常會與親友聚餐歡唱，連日高歌嗨到聲音沙啞，假期就快結束該怎麼緩解、改善避免聲音影響工作、交談呢？輔大醫院耳鼻喉科醫生胡皓淳分享改善聲音沙啞的方法，並推薦3飲品幫助緩解喉嚨不適、沙啞問題。

聲音沙啞常見 3 原因 長期吸煙也會影響聲帶

當聲帶受到刺激或損傷時，就會影響其震動導致聲音變得沙啞、低沉或不穩定。除了過度使用會造成聲音沙啞外，胡皓淳醫生表示，感冒、吸煙等都有可能導致聲音沙啞，常見原因包含以下3大類：

感冒或喉嚨發炎：

感冒、喉嚨發炎時，聲帶會腫脹、發炎影響發聲導致聲音沙啞，這種情況通常會隨著感冒痊愈而自然改善。

過度使用聲音：

長時間大聲說話、唱歌、吼叫等都有可能造成聲帶疲勞、發炎，甚至會產生聲帶結節或息肉進而導致聲音沙啞。通常適當休息、放鬆聲帶就能幫助聲音恢復，但如果已經有息肉、結節可能就需要手術處理。

吸煙或二手煙：

長期吸煙或暴露在二手煙環境中會刺激聲帶、呼吸道，造成慢性聲帶水腫進而影響聲音品質，造成聲音沙啞的問題。