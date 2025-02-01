過年歡唱唱到失聲！聲音沙啞常見3原因 喝甚麼有助緩解改善？

過年期間許多人常會與親友聚餐歡唱，連日高歌嗨到聲音沙啞，假期就快結束該怎麼緩解、改善避免聲音影響工作、交談呢？輔大醫院耳鼻喉科醫生胡皓淳分享改善聲音沙啞的方法，並推薦3飲品幫助緩解喉嚨不適、沙啞問題。
聲音沙啞常見3原因 長期吸煙也會影響聲帶
當聲帶受到刺激或損傷時，就會影響其震動導致聲音變得沙啞、低沉或不穩定。除了過度使用會造成聲音沙啞外，胡皓淳醫生表示，感冒、吸煙等都有可能導致聲音沙啞，常見原因包含以下3大類：
- 感冒或喉嚨發炎：
感冒、喉嚨發炎時，聲帶會腫脹、發炎影響發聲導致聲音沙啞，這種情況通常會隨著感冒痊愈而自然改善。
- 過度使用聲音：
長時間大聲說話、唱歌、吼叫等都有可能造成聲帶疲勞、發炎，甚至會產生聲帶結節或息肉進而導致聲音沙啞。通常適當休息、放鬆聲帶就能幫助聲音恢復，但如果已經有息肉、結節可能就需要手術處理。
- 吸煙或二手煙：
長期吸煙或暴露在二手煙環境中會刺激聲帶、呼吸道，造成慢性聲帶水腫進而影響聲音品質，造成聲音沙啞的問題。
聲音沙啞如何改善？醫推薦3飲品助緩解
如果有聲音沙啞的問題，讓聲帶充分休息、減少說話、避免大聲喊叫或唱歌是相當重要的部分。另外，胡皓淳醫生提到，多喝暖水也能幫助保持喉嚨濕潤，或是飲用以下3飲品也有助於改善喉嚨沙啞、不適：
- 蜂蜜檸檬水：蜂蜜有抗菌效果，可以紓緩喉嚨不適，而且檸檬富含維生素C，有助於增強免疫力。
- 薑茶：薑有溫熱、消炎的功效，可以幫助緩解喉嚨發炎和不適的症狀，不過濃度要適當調整，過猶不及。
- 甘草茶：甘草有天然的消炎作用，可以幫助舒緩喉嚨疼痛和發炎，有助於改善聲音沙啞。
胡皓淳醫生提醒，飲品都應避免太熱、太凍，含有酒精或咖啡因的飲料也要避開，如果聲音沙啞的情形持續超過2周，或是伴隨其他不適症狀，一定要前往醫療院所就醫，經由耳鼻喉科醫生評估找出病因並接受適當的治療。
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