過年熬夜打麻將眼睛超乾！中醫三茶飲助改善 枸杞菊花茶

乾眼症是現代人極為常見的疾病，症狀不是只有眼睛乾澀，眼皮沉重、有異物感都可能是乾眼症的表現。

過年熬夜麻將，跟家人朋友聚會，隔天上起床最常見的就是眼睛乾澀，甚至嚴重時可能會誘發乾眼症，乾眼症是現代人極為常見的疾病，症狀不是只有眼睛乾澀，眼皮沉重、有異物感都可能是乾眼症的表現。中醫師吳宛容分享，利用中藥材泡成茶飲，天天喝來解救眼睛吧！

乾眼症分 3 種 對症治療效果好

老化、長時間使用3C產品會造成乾眼症，工作太勞累、睡眠不足也會使眼睛疲累和乾澀。有些人甚至會覺得眼皮有緊繃感、沉重感，眼睛黏黏的、視物突然模糊等等。雖然乾眼症的症狀表現在眼部，但原因與內臟機能有關。吳宛容醫師表示，從體質區分，乾眼症患者可分為3類：

1. 肝腎陰虛

中醫認為，肝開竅於目，肝主疏泄，負責調暢全身水分、氣體的通道。吳宛容指出，若體內氣、水循環不好，會影響到眼睛，有些乾眼症患者就是分泌淚液的通道不通暢。

另外，腎主陰水，有滋潤濡養的作用，腎不好也會影響眼睛。加上肝經、腎經這兩條經絡都會經過眼部，因此肝、腎有問題，容易導致乾眼症。

常見族群：四、五十歲以上的人、更年期後的婦女、長期熬夜者。

身體機能老化的年長者，容易有這種體質。年輕人熬夜、愛吃烤炸辣等食物，易生熱化燥，消耗津液，也會讓體質偏向肝腎陰虛，導致眼睛乾澀。

症狀：眼睛乾澀和疲勞，但不會有刺痛感、眼睛紅的情況。

治療：治療方向以補肝陰為主，使用杞菊地黃丸。

飲食：建議常食用富含黏液、可滋陰的食物，例如山藥、秋葵、白木耳、黑木耳。

2. 肝火濕熱

這類體質的患者，多有作息不規律、工作壓力大、情緒起伏大且容易生氣的情況。同時，飲食較不節制，愛吃燒烤、油炸、辛辣食物，還愛喝冷飲、脾酒。

外觀看起來臉色較紅，眼球略呈紅、黃色。除了眼睛乾，還會出現血壓偏高、口臭、便祕等問題。

常見族群：以青壯年為主，且男性多於女性。

症狀：眼睛乾癢、刺痛、血絲多、眼球覺得熱熱的，以及眼屎比較多。因處於發炎狀況，這類患者容易長針眼。

治療：使用洗肝明目湯，清熱明目、消腫解毒。

飲食：飲食要清淡，蔬果要多吃。吳宛容表示，尤其是水果，多含抗氧化成分，可保護眼睛，例如奇異果、蘋果。

3. 氣陽兩虛

年紀大、久坐、久臥的人都會造成氣虛，氣虛情況惡化後會變陽虛。當陽氣耗損過多，體內能量不足，會使體內的氣循環變差，沒有足夠的浸液能濡養眼睛，水分代謝也會變差。

常見族群：好發於年紀大的人、久病長期臥床者、長時間久坐的人，以及愛吃冰冷食物且不愛運動的女性。

不少女性愛吃水果，但水果多偏寒，加上不常運動，時間久了導致氣虛或陽虛。

症狀：眼睛乾澀和疲累，眼皮覺得有沉重感，想閉著眼睛休息。眼皮有沉重感在老年人身上蠻常見的，是他們的主訴症狀。

治療：以補中益氣湯為主，此藥方不僅可補氣，還可把氣提升到頭面部。當頭面部的氣循環變好，眼睛滋潤度也會改善。

飲食：不適合吃太寒涼的食物，水果要適量食用。飲食以溫食為主，餐點中可加點薑，或吃點龍眼。生薑要確實蒸熟，才能加強暖胃溫腸的功效。