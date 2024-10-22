過度依賴SABA 哮喘易惡化

短效氣管舒張劑(SABA)過往曾建議單獨用於控制輕度哮喘，不過因為治標不治本、有可能增加入院及死亡風險，近年有關指引已經更改。惟港大一項本地回顧性研究發現仍有過度依賴SABA的情況，建議患者諮詢醫生檢討治療方案。
呼吸系統科專科醫生盧浩然表示，任何人在任何年紀都有可能患哮喘，並非小孩專利，而過敏體質人士的風險較高，「患者氣管較為敏感，若遇上塵蟎等致敏原、冷空氣等刺激、劇烈運動，又或呼吸道感染，都可能誘發。患者氣管發炎、支氣管收窄並分泌更多黏液，阻塞氣道而令呼吸困難和發出喘鳴聲。」
即時紓緩 長期預防
哮喘的治療目標是要控制病情減輕徵狀，以及減低病情惡化、入院及因而死亡的風險。盧浩然續指，「治療會用到兩類藥物，包括即時紓緩藥物如SABA，以及長期預防藥物如吸入性類固醇(ICS)、結合ICS及長效氣管舒張劑的混合型藥物，醫生會按患者病情而處方。」SABA和ICS是常用的藥物組合，由於患者使用SABA後徵狀會即時好轉，而每日使用ICS幫助消炎並沒有感覺，加上對類固醇的恐懼，久而久之患者便只用SABA，「但這等於家裡火燭響警報，但只關掉警報沒有救火，炎症只會愈趨嚴重，也令患者更依賴SABA。」
住院及死亡風險較高
每支SABA約有200劑量，若患者一年內使用3支或以上SABA，便屬於過度依賴。盧浩然強調單獨使用或過度依賴SABA，會增加發作風險，令肺功能下降，並增加哮喘相關死亡風險。港大醫學院從醫管局臨床數據分析及報告(CDARS)的數據，回顧2011年至2018年共17,782名患者使用SABA的情況。結果發現59.1%患者有過度依賴問題，更有約三成患者每年獲處方平均11支或以上SABA。港大醫學院助理院長(本科教育——醫療衛生科學)、藥理及藥劑學系教授陳慧賢續指，「我們發現多於80%嚴重依賴者需要口服類固醇治療，而沒有過度依賴的只有40%，間接反映過度依賴者控病相對不理想。」研究還指出，過度依賴組別的住院風險，比沒有過度依賴組別高2至4倍；死亡風險亦高22%至84%。
混合型藥物使用人性化
全球哮喘倡議組織(GINA)建議哮喘治療應遵從階梯式原則，將病情分成5級，發作會升級，病情穩定可降級，以達到用最小劑量及藥物種類控制病情；並建議首選混合型藥物作為紓緩及預防藥物。盧浩然認為，「一支混合型藥物就可用於階梯不同位置的患者，可按使用頻密程度調整所需劑量；而需要吸藥次數較多的患者，也會吸入較多消炎成分，有助控制炎症，使用上比較人性化。」數據指出，病情輕微患者需要時使用混合型藥物，比使用SABA可減六成嚴重發作風險及減低65%住院風險；病情較嚴重的患者，也可減少嚴重發作風險近兩成。
香港哮喘會主席陳永佳提醒患者，不正確使用吸入器或致過度使用SABA，可考慮參加哮喘護理課程；另可用哮喘日記簿監察病情變化及用藥情況；定時查看PRAISE-HK手機app掌握實時空氣質素資訊，助減低個人健康風險。