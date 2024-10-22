過度依賴SABA 哮喘易惡化

短效氣管舒張劑(SABA)過往曾建議單獨用於控制輕度哮喘，不過因為治標不治本、有可能增加入院及死亡風險，近年有關指引已經更改。惟港大一項本地回顧性研究發現仍有過度依賴SABA的情況，建議患者諮詢醫生檢討治療方案。

呼吸系統科專科醫生盧浩然表示，任何人在任何年紀都有可能患哮喘，並非小孩專利，而過敏體質人士的風險較高，「患者氣管較為敏感，若遇上塵蟎等致敏原、冷空氣等刺激、劇烈運動，又或呼吸道感染，都可能誘發。患者氣管發炎、支氣管收窄並分泌更多黏液，阻塞氣道而令呼吸困難和發出喘鳴聲。」