過度暴曬 致黑色素瘤？

皮膚是人體最大器官，亦是接觸陽光最多的部位，然而如果過度暴曬，接觸太多紫外光的話，便有可能誘發皮膚癌，其他原因還包括本身的痣出現癌變，或受家族遺傳影響。皮膚癌當中，以黑色素瘤「最惡」，死亡率最高。 臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍表示，黑色素瘤佔皮膚癌個案約8%，可於發病不久極速擴散至其他部位皮膚，又或肺、肝、腦或骨骼等。幸而大部分患者都可在早期發現，能夠以手術根治，但亦有部分出現於口腔、陰道、腸道和角膜等黏膜位置，因為較隱秘而延遲確診。

ABCDE及早發現 當皮膚出新的黑斑，又或原有的斑或痣出現變大、痕癢、色變化、發炎疼痛、出血、潰爛就應特別留意，戴燕萍指可從ABCDE規則自行評估腫瘤風險。

Asymmetry不對稱性：形狀、大小不規則；

Border邊緣不規則：如突出或凹陷，又或模糊不清；

Colour顏色不均勻：部分深色部分淺色；

Diameter直徑：大於6毫米風險較高；

Evolving外觀變化：如平面變突起、突然潰瘍或流血等。 逾半帶BRAF基因變異 如果黑色素瘤已出現淋巴擴散，就屬第三期；擴散至其他器官則為第四期。戴燕萍建議第三至四期患者接受基因檢測，分辨是否存在基因突變，「研究指50%至60%黑色素瘤患者帶有BRAF基因變異，會製造出有助癌細胞生長的異常蛋白質。而BRAF突變黑色素瘤大多會有多痣、患者較年輕、生長於軀幹的特質。患者若出現擴散又沒有及時治療，逾半數人將於6個月內死亡。」