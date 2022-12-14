過度暴曬 致黑色素瘤？

皮膚是人體最大器官，亦是接觸陽光最多的部位，然而如果過度暴曬，接觸太多紫外光的話，便有可能誘發皮膚癌，其他原因還包括本身的痣出現癌變，或受家族遺傳影響。皮膚癌當中，以黑色素瘤「最惡」，死亡率最高。
臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍表示，黑色素瘤佔皮膚癌個案約8%，可於發病不久極速擴散至其他部位皮膚，又或肺、肝、腦或骨骼等。幸而大部分患者都可在早期發現，能夠以手術根治，但亦有部分出現於口腔、陰道、腸道和角膜等黏膜位置，因為較隱秘而延遲確診。
ABCDE及早發現
當皮膚出新的黑斑，又或原有的斑或痣出現變大、痕癢、色變化、發炎疼痛、出血、潰爛就應特別留意，戴燕萍指可從ABCDE規則自行評估腫瘤風險。
Asymmetry不對稱性：形狀、大小不規則；
Border邊緣不規則：如突出或凹陷，又或模糊不清；
Colour顏色不均勻：部分深色部分淺色；
Diameter直徑：大於6毫米風險較高；
Evolving外觀變化：如平面變突起、突然潰瘍或流血等。
逾半帶BRAF基因變異
如果黑色素瘤已出現淋巴擴散，就屬第三期；擴散至其他器官則為第四期。戴燕萍建議第三至四期患者接受基因檢測，分辨是否存在基因突變，「研究指50%至60%黑色素瘤患者帶有BRAF基因變異，會製造出有助癌細胞生長的異常蛋白質。而BRAF突變黑色素瘤大多會有多痣、患者較年輕、生長於軀幹的特質。患者若出現擴散又沒有及時治療，逾半數人將於6個月內死亡。」
延長存活期
BRAF基因在不同位置都可出現變異，而黑色素瘤最常見基因變異位置為BRAF V600。美國國家綜合癌症網絡(NCCN)歐洲腫瘤學會(ESMO)的治療指引建議，標靶組合治療作為BRAF V600基因變異黑色素瘤的一線治療方案。研究發現，無法以手術切除或已擴散患者，使用標靶組合治療的一年整體存活率及無惡化存活期中位數，分別達73%和12.6個月，比單一標靶治療的64%和7.3個月為好；而作為三期根治手術後的輔助治療，標靶組合治療的五年無復發存活率亦有52%，復發和死亡風險較安慰劑組別減低49%。
已納入安全網
一名四十歲的女士，最初於大腿發現直徑1厘米的黑色斑塊，1個月後更大了一倍，於是立即求診，並確診為黑色素瘤第三期。醫生安排切除手術並作基因檢測，發現屬BRAF基因變異，基於病情及財政上的考慮，術後採用電療作輔助治療。惟4個月後復發並轉移至肺部，於是轉用標靶組合治療，用藥一年至今能有效控制病情。
現時標靶組合治療已納入關愛基金資助，坊間亦有藥物資助計劃，能夠減輕患者經濟負擔。要留意標靶組合治療或帶來發燒、噁心嘔吐、腹瀉、關節痛、皮疹等副作用，患者宜與醫生商討合適的治療方案。