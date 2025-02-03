過度清潔 兒童易過敏

過往有學者提出過「衛生假說」，指兒童在成長初期如缺乏接觸特定微生物，會干擾免疫系統正常發展。中大醫學院最新濕疹研究便發現，在更關注清潔衛生的新冠疫期期間出生的嬰兒，過敏症發病率大升了46%。 中大裘槎醫學科學教授、香港微生物菌群創新中心(MagIC)總監及新基石研究學者黃秀娟教授表示，兒童濕疹全球患病率約為15%至20%，症狀包括皮膚發紅、腫脹發炎、搔癢等；而有30%兒童患者病情會延續到成年階段。

影響免疫系統發展 腸道中萬億個微生物，會釋放出疫因子和代謝物，再通過血液循環到達皮膚，亦即「腸——皮膚軸」，黃秀娟續指，「新生兒首100天是建立免疫系統的黃金時間，如果種種行為令腸道微生態失衡，就會影響免疫系統發展，增加患上濕疹的風險。」疫情期間的清潔防疫措施如經常洗手、加強消毒、減少社交接觸以及濫用抗生素都有關係。 審視日常消毒習慣 為了解疫情期間加強衛生措施如何影響嬰幼兒腸道微生態，中大醫學院研究團隊開始了「三歲定八十」大型母嬰長期追蹤研究，結果發現2歲以內過敏症發病比率由疫情前出生的33.5%，上升至疫情期間出生的49.2%，升幅達46%。經過宏基因組測序，發現疫情期間出生嬰兒的腸道菌群無論物種多樣性或豐富性都降低，並缺少了建構免疫功能的天然抗菌肽(AMPs)基因，令腸道菌群的成熟度亦打了折扣，比疫情前出生嬰兒發展較慢。 中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授及MagIC首席科學家張琳教授指出，「研究顯示過度清潔消毒會阻礙嬰兒腸道微生發展，增加了濕疹等過敏症風險。建議家長審視日常消毒習慣，避免矯枉過正。」

微生態組合改善濕疹 中大醫學院團隊建立了大型生物樣本及數據庫，利用人工智能分析基因組學，研發出針對兒童(SIM03)及成人濕疹(SIM05)的微生態組合。幼童研究中，患者使用SIM03配方3個月之後，所有中等程度濕疹患者變為輕微，一半嚴重患者變為中等(SCORAD評分)，搔癢徵狀、睡眠質素等均得以改善；而腸道微生態亦有好轉，23種益菌增加七成、11種害菌減少七成。成人研究方面，生活質素顯著改善，疾病對衣著習慣、社交、購物、家務管理等影響減少。 中大雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會兒科教授梁廷勳教授提醒，「父母為子女培養的生活習慣也很重要，如飲食中纖維(益生元)、戶外運動等是否足夠，對免疫力同樣有影響。」