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健康
2023-12-11 13:30:05

過敏三兄弟｜季節交替「哮喘、鼻敏感、濕疹」找上門 中醫師列「3建議」有效改善

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過敏疾病的原因除了先天遺傳，還與後天的環境、季節氣候、生活習慣、過敏原暴露及情緒壓力等因素相關。

過敏疾病的原因除了先天遺傳，還與後天的環境、季節氣候、生活習慣、過敏原暴露及情緒壓力等因素相關。

奇奇是哮喘兒，平日容易咳嗽、流鼻水、鼻塞、眼睛及鼻癢等，尤其早上起床和夜間鼻塞嚴重，容易夜咳影響睡眠；若下雨多日、環境潮濕，還會導致哮喘不定時發作。經醫院小兒過敏中西醫合療門診治療後，幾乎不再夜咳，哮喘也穩定控制，就連早上起床亦不會一直擤鼻水。

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過敏三兄弟 常見這些原因導致

安南醫院中醫部醫師林莉華醫師表示，常見過敏疾病有過敏性鼻炎、哮喘、異位性皮膚炎，故被稱為「過敏三兄弟」，這三種疾病可能單獨出現，或兩種、三種合併出現在過敏體質患者身上。過敏疾病的原因除了先天遺傳，還與後天的環境、季節氣候、生活習慣、過敏原暴露及情緒壓力等因素相關。

鼻敏感

常見過敏疾病有過敏性鼻炎、哮喘、異位性皮膚炎，故被稱為「過敏三兄弟」。

過敏苦不堪言 疾病特性一次看

林莉華醫師進一步解釋過敏的疾病特性：

  • 過敏性鼻炎常見症狀有打噴嚏、流鼻水、鼻塞，通常伴隨眼癢、鼻癢、喉嚨癢、鼻涕倒流等狀況。好發高峰為學齡期，但學齡期之後，可能仍會有症狀。
  • 異位性皮膚炎是慢性、持續性的皮膚炎，且會反覆發作，典型症狀為皮膚紅疹、濕疹狀、皮膚增厚苔蘚化、脫皮、滲出組織液等。通常好發於小兒，但在成年人中也會發生，與遺傳或生活環境息息相關。若年紀小於2歲，好發於臉、頭皮、四肢外側(伸側)；若為2歲至青少年時期，則好發於頸部、四肢內側(屈側)
  • 哮喘的主要症狀有陣發性呼吸困難、呼吸延長、咳喘、呼吸有喘鳴聲等，常常因吸入刺激物質、感染、接觸過敏原等情形而引發。此外，氣溫變化過大也很容易發作，且以夜間和凌晨居多。
異位性皮膚炎

異位性皮膚炎若發病於2歲至青少年時期，則好發於頸部、四肢內側(屈側)。

防範過敏發作 日常3點提醒

針對過敏體質，林莉華醫師提供幾點生活習慣與飲食的建議：

  1. 少吃生冷食物，如寒性水果、冰品及冰飲。
  2. 避免接觸過敏物質，常見過敏原為塵蟎、黴菌、狗毛、貓毛等。
  3. 經常換洗寢具，避免使用地氈、布/絨布沙發，窗簾則盡量採用百葉窗，並適時使用除濕機、空氣清新機等。

 

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防範過敏發作 日常3點提醒 防範過敏發作 日常3點提醒 防範過敏發作 日常3點提醒

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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