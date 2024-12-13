過敏性鼻炎大爆發！空氣污染與溫差成主因 醫師教「這樣」預防

42歲的張小姐近期早上起床噴嚏打不停、鼻水止不住，常要用掉大半包紙巾，鼻子紅得像「小丑」，她感嘆年復一年，秋冬大發作。衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮表示，秋冬早晚溫差大，加上空氣污染嚴重，雙重因素夾擊讓季節性的過敏性鼻炎患者劇增，用中藥劑方配合針灸，可見療效。

患過敏性鼻炎 溫差大也有關 黃鋒榮醫師說，過敏性鼻炎的典型症狀包括清水狀鼻涕、陣發性噴嚏、鼻塞、鼻子癢及眼睛癢等，過敏原可能是塵蟎、棉被棉絮等，飲食方面也有許多東西會造成過敏性鼻炎，但很多患者平時偶有發作，情況不嚴重，到秋冬特別會劇烈發作，這種季節性過敏性鼻炎的最大誘發原因普遍是空氣污染和秋冬溫差大所致。 很多人覺得季節性的過敏性鼻炎沒甚麼，認為這只是一種小毛病，但就她就學時期因過敏性鼻炎使得她無法專注，對於學習影響很大，出了社會之後，秋冬季節，也會因此而睡不好覺，影響生活質素。

難受過敏性鼻炎 影響學習專注力 黃鋒榮醫師說，季節性過敏性鼻炎好發於秋冬季節，因為早晚溫差大或冷空氣刺激鼻黏膜，再加上秋冬季節因東北季風將大陸霧霾等境外污染物移入，而高壓迴流天氣型態又使大氣擴散條件不佳，空氣品質變差，兩相加乘，痛擊過敏性鼻炎患者，成為秋冬季節常見的病況。 黃鋒榮醫師表示，過敏性鼻炎患確實會影響到學習專注力，很多學生為此所苦；苦於睡眠問題的人也不在少數，因鼻黏膜處於發炎狀態，容易引發倒流性咳嗽，導致睡眠被打斷，也有的是因為鼻塞睡不好，頭昏腦脹，其他還可能導致打鼾、睡眠窒息症等。

出門戴口罩 防溫差空氣污染 黃鋒榮醫師表示，張小姐的過敏性鼻炎在秋冬季節總是特別嚴重，今年尤甚，對她開立小青龍湯、蒼耳散等藥劑進行溫裏補虛，再佐以針灸迎香穴、攢竹穴、絲竹空穴及合谷穴等穴位，度過急性期之後，再以玉屏風散補肺氣、六味地黃丸補腎氣，經過個多月的調理，效果顯著。 黃鋒榮醫師強調，針對秋冬的季節性過敏性鼻炎，最好是出門戴口罩，防範溫差及空氣污染，在飲食方面，生冷食物少吃，辛辣等刺激性東西也要避免，降低鼻黏膜受到刺激，長期來說，要維持運動習慣，增強防禦力。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】