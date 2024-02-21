過敏性鼻炎生理鹽水洗鼻只能暫時緩解 「中藥洗鼻法」成效佳

隨著空氣污染的嚴重，鼻炎與鼻竇炎的病人越來越多，症狀也日益嚴重。這些病人常用遍中西藥物仍無法緩解症狀，而困擾不已。遇到這種棘手的病人，而鼻喉科醫生常用內視鏡檢查鼻咽部狀況，而在內視鏡中，常看到鼻子黏膜上布滿許多空氣污然中大顆粒所造成的黑點，若沒有把鼻腔黏附的空氣污然顆粒清掉，用任何藥物效果都不好。
生理食鹽水洗鼻 過程不適且易復發
嘉義長庚醫院吳清源教授/部主任指出，生理鹽水洗鼻是一種針對鼻炎、鼻竇炎、鼻腔手術等常用的居家照護方法。除了苦已將鼻腔中所沾附的細菌、灰塵或過敏原等清除掉，更能緩解鼻腔不適的症狀。而傳統的生理鹽水味道較為苦澀，洗鼻過程中亦有刺激感、酸悶、甚至窒息感，常造成病人不適。且食鹽水洗鼻後，雖然症狀稍有緩解，但仍容易復發，這些都是鹽水洗鼻有待克服的困難。
中藥洗鼻法 克服治療困擾
根據古籍，治療鼻病的中藥多不勝數，各家理論及選配方更是五花八門！吳清源說，研究團隊先利用大數據分析挑選出合適的方藥後，再由藥劑部萃取相關成分，接下來從細胞跟動物實驗著手，在分子生物實驗室中來測試所挑選出的方藥。經證實相關方藥具有抑制過敏的效果且無毒性副作用後，再從中挑選出適合的藥物組合來進行人體試驗。
經由台灣衛福部及長庚醫院人體實驗委員會審核同意，加上多年來的洗鼻教學經驗，包括洗鼻器的挑選、水溫、水流量、噴嘴的角度，甚至是洗完後的清潔等細節，制定出一套洗鼻 SOP，再結合中藥洗鼻液，克服傳統食鹽水洗鼻的缺點，發展出「中藥洗鼻法」，並獲得極佳的療效。
有效改善打噴嚏、鼻涕倒流 睡眠品質也提升
在臨床實驗中發現，過敏性鼻炎的病人使用中藥洗鼻4周，不僅能改善打噴嚏、鼻涕倒流等現象，意外發現睡眠品質也有明顯提升。同時耳鼻喉科醫生利用內視鏡檢查鼻腔，也觀察到中藥洗鼻組病人鼻腔內的腫脹跟分泌物改善的幅度都優於其他傳統的鹽水洗鼻或是加入類固醇的鹽水洗鼻。
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