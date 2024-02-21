過敏性鼻炎生理鹽水洗鼻只能暫時緩解 「中藥洗鼻法」成效佳

隨著空氣污染的嚴重，鼻炎與鼻竇炎的病人越來越多，症狀也日益嚴重。這些病人常用遍中西藥物仍無法緩解症狀，而困擾不已。遇到這種棘手的病人，而鼻喉科醫生常用內視鏡檢查鼻咽部狀況，而在內視鏡中，常看到鼻子黏膜上布滿許多空氣污然中大顆粒所造成的黑點，若沒有把鼻腔黏附的空氣污然顆粒清掉，用任何藥物效果都不好。

生理食鹽水洗鼻 過程不適且易復發

嘉義長庚醫院吳清源教授/部主任指出，生理鹽水洗鼻是一種針對鼻炎、鼻竇炎、鼻腔手術等常用的居家照護方法。除了苦已將鼻腔中所沾附的細菌、灰塵或過敏原等清除掉，更能緩解鼻腔不適的症狀。而傳統的生理鹽水味道較為苦澀，洗鼻過程中亦有刺激感、酸悶、甚至窒息感，常造成病人不適。且食鹽水洗鼻後，雖然症狀稍有緩解，但仍容易復發，這些都是鹽水洗鼻有待克服的困難。