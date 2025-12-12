過敏性鼻炎 3招減少發作

過敏性鼻炎是常見的都市病，每4人便有一人受此困擾。除了在梅雨季，在現時日夜溫差大、冷暖交替之際也容易發作。抗組織胺可有效控制徵狀，但要留意用藥時機，香港專科耳鼻喉科專科醫生鍾耀基提供三大預防招數，避免發作。
鍾耀基指，過敏性鼻炎相當普遍，任何年齡層的人士都有機會發生，「調查顯示，全球約10%至30%的人口受鼻敏感困擾。若父母雙方均患有鼻敏感，其子女患病的機率高達70%；隨著年齡增長，部分患者的症狀或會逐漸緩解，但亦有不少人會終身受其影響。」
3類型徵狀
鼻敏感的主要症狀分3大類，嚴重時可能出現多種症狀：
‧鼻部症狀：陣發性打噴嚏(尤其晨起或接觸致敏原後)、流清水狀鼻水、鼻塞、鼻癢、嗅覺減退；
‧眼部症狀：眼癢、流眼水、眼紅；
‧其他症狀：喉嚨癢、咳嗽、頭痛、疲勞、睡眠質素不良等。
若症狀持續超過2周且反覆發作，很可能是鼻敏感而非普通感冒。
皮刺驗血助確診
診斷上，醫生會詢問患者的過往病史，了解症狀的持續時間、發作頻率、誘因(如接觸塵蟎、花粉後是否加重)，以及家族過敏史。同時可透過皮膚測試或血液檢查，評估患者對特定物質的反應，鍾耀基解釋，「在患者手臂皮膚滴注小量常見致敏原，輕微點刺後觀察局部反應；後者檢測體內是否針對致敏原產生特定血液蛋白質(亦稱抗體)。」若懷疑患有鼻竇炎、鼻息肉等，醫生還可能會建議內窺鏡檢查，排除其他呼吸道疾病。
抗組織胺作用不大？
相信不少人正使用抗組織胺去對付鼻敏感，惟發現在噴嚏、流鼻水等症狀已明顯發作後服用，效果並不理想，鍾耀基表示，抗組織胺主要針對「即發性過敏反應」，「建議於接觸致敏原之前作預防性服藥，或在發作初期立即使用。此外，部分患者擔心副作用而擅自減少劑量或未按療程服用，導致症狀反覆。」另一方面，用藥期間如仍持續接觸塵蟎、霉菌、花粉等致敏原，免疫系統將持續處於激活狀態，藥物難以發揮作用。
至於其他藥物，還有類固醇鼻噴劑減輕鼻黏膜發炎、免疫療法助減過敏、生物製劑同時處理哮喘，以及手術治療處理嚴重鼻塞、用藥無效的患者。
避免接觸致敏原
預防鼻敏感的關鍵是「避免接觸致敏原」，鍾耀基建議從以下3方面著手。
1. 避開致敏原：避免在家中種植開花的植物，不飼養動物和雀鳥；避免使用香水、殺蟲劑等；在花粉季節關窗、外出時戴口罩。
2. 環境控制：保持家居清潔、室內空氣流通，避免長時間使用冷氣，並定期清潔空氣過濾器，減少致敏原的積聚；定期清洗床單和被褥，使用攝氏60度以上的熱水去除塵蟎和霉菌。
3. 生活習慣：注意保暖，避免冷熱急劇變化；確保充足睡眠，避免過度疲勞與精神緊張；適度運動，增強免疫力；避免辛辣、刺激的食物和含酒精飲品；切勿吸煙，並減少接觸二手煙與三手煙。