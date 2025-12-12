過敏性鼻炎 3招減少發作

過敏性鼻炎是常見的都市病，每4人便有一人受此困擾。除了在梅雨季，在現時日夜溫差大、冷暖交替之際也容易發作。抗組織胺可有效控制徵狀，但要留意用藥時機，香港專科耳鼻喉科專科醫生鍾耀基提供三大預防招數，避免發作。

鍾耀基指，過敏性鼻炎相當普遍，任何年齡層的人士都有機會發生，「調查顯示，全球約10%至30%的人口受鼻敏感困擾。若父母雙方均患有鼻敏感，其子女患病的機率高達70%；隨著年齡增長，部分患者的症狀或會逐漸緩解，但亦有不少人會終身受其影響。」

3類型徵狀

鼻敏感的主要症狀分3大類，嚴重時可能出現多種症狀：

‧鼻部症狀：陣發性打噴嚏(尤其晨起或接觸致敏原後)、流清水狀鼻水、鼻塞、鼻癢、嗅覺減退；

‧眼部症狀：眼癢、流眼水、眼紅；

‧其他症狀：喉嚨癢、咳嗽、頭痛、疲勞、睡眠質素不良等。

若症狀持續超過2周且反覆發作，很可能是鼻敏感而非普通感冒。