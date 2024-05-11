過敏測試合集｜坊間常見測試有邊幾種？濕疹、鼻敏感、哮喘患者注意 找出致敏原改善症狀！

香港不少人都患有鼻敏感、濕疹及哮喘等疾病，發作時十分折磨！其實只要找出致敏原，就可以大大減低發作的次數及症狀，不過在網上搜尋時，總有不同價錢、不同種類的敏感測試，根本不知道從何入手。所以記者為大家比較了不同醫院及診所的資料供大家參考！
常見的敏感測試
- 皮膚點刺測試：將致敏原濃縮液滴刺入皮膚內，引發局部的過敏反應，通常於手臂內側、大髀或背部進行，約需15至20分鐘。濕疹患者的皮膚狀況或影響結果，所以未必適合。
- IgE血液測試：抽取血液樣本，再量度血液內的IgE抗體數量。
- IgG血液測試：診斷延遲性過敏或食物不耐症，惟IgG水平會受多種因素影響，屬不正規的測試。
- Faber過敏測試：最新一代IgE血液測試， 只用3至5毫升的血液就可測試逾150種致敏原，準確度更高。
- 皮膚班貼測試：用於測試過敏性皮膚炎症，在背部貼上不同的致敏原防水測試貼紙，48 小時後觀察皮膚敏感反應。
Apex Health
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120+/220+種食物致敏原
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71種致敏原
IgE Pro 2過敏測試 HK$2,980
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毅力醫護健康集團
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(IgE)112種致敏原、(IgG)60種致敏原
即時性敏感檢測(IgE) HK$5,500
112種致敏原
慢性食物敏感(食物不耐受)檢測(IgG) HK$1,500
60種致敏原
HK BioTek 生物保健科技
HK$3,200 – HK$6,650
即時性IgE：33-55種吸入致敏原/ 44-280食物致敏原
延遲性IgG：48種吸入致敏原/ 88-240食物致敏原
仁滙醫務集團
IgE Pro 2 過敏測試 HK$2,520
107種致敏原
ALEX2®第4代IGE過敏測試 HK$4,320
295項分子致敏原
卓健醫療服務
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8種環境致敏原、33種食物致敏原
匯兒兒科醫務中心
IgE過敏測試ALEX2® (最新第四代) HK$6,000+醫生診金(HK$900-HK$1,300)
295種食物和環境分子致敏原
尚至醫療
藥物過敏評估及測試 HK$5,000 +醫生診金(HK$1,800-HK$2,000)
MedDx香港過敏測試中心
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AiLergy最新一代IgE過敏原分子測試 HK$4,200(填寫AI過敏評估可享優惠價HK$3,900)
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