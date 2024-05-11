過敏測試合集｜坊間常見測試有邊幾種？濕疹、鼻敏感、哮喘患者注意 找出致敏原改善症狀！

香港不少人都患有鼻敏感、濕疹及哮喘等疾病，發作時十分折磨！其實只要找出致敏原，就可以大大減低發作的次數及症狀，不過在網上搜尋時，總有不同價錢、不同種類的敏感測試，根本不知道從何入手。所以記者為大家比較了不同醫院及診所的資料供大家參考！