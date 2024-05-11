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健康
2024-05-11 15:30:00

過敏測試合集｜坊間常見測試有邊幾種？濕疹、鼻敏感、哮喘患者注意 找出致敏原改善症狀！

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過敏測試合集｜坊間常見測試有邊幾種？濕疹、鼻敏感、哮喘患者注意 找出致敏原改症狀！

過敏測試合集｜坊間常見測試有邊幾種？濕疹、鼻敏感、哮喘患者注意 找出致敏原改症狀！

香港不少人都患有鼻敏感、濕疹及哮喘等疾病，發作時十分折磨！其實只要找出致敏原，就可以大大減低發作的次數及症狀，不過在網上搜尋時，總有不同價錢、不同種類的敏感測試，根本不知道從何入手。所以記者為大家比較了不同醫院及診所的資料供大家參考！

過敏測試合集｜坊間常見測試有邊幾種？濕疹、鼻敏感、哮喘患者注意 找出致敏原改症狀！

皮膚班貼測試

常見的敏感測試

  1. 皮膚點刺測試：將致敏原濃縮液滴刺入皮膚內，引發局部的過敏反應，通常於手臂內側、大髀或背部進行，約需1520分鐘。濕疹患者的皮膚狀況或影響結果，所以未必適合。
  2. IgE血液測試：抽取血液樣本，再量度血液內的IgE抗體數量。
  3. IgG血液測試：診斷延遲性過敏或食物不耐症，惟IgG水平會受多種因素影響，屬不正規的測試。
  4. Faber過敏測試：最新一代IgE血液測試， 只用35毫升的血液就可測試逾150種致敏原，準確度更高。
  5. 皮膚班貼測試：用於測試過敏性皮膚炎症，在背部貼上不同的致敏原防水測試貼紙，48 小時後觀察皮膚敏感反應。
過敏測試合集｜坊間常見測試有邊幾種？濕疹、鼻敏感、哮喘患者注意 找出致敏原改症狀！

IgE血液測試會抽取血液樣本，再量度血液內的 IgE 抗體數量。

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即時性敏感檢測(IgE) HK$5,500

112種致敏原

慢性食物敏感(食物不耐受)檢測(IgG) HK$1,500

60種致敏原

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即時性IgE33-55種吸入致敏原/ 44-280食物致敏原

延遲性IgG48種吸入致敏原/ 88-240食物致敏原

 

仁滙醫務集團

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107種致敏原

ALEX2®4IGE過敏測試 HK$4,320

295項分子致敏原

 

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8環境致敏原、33種食物致敏原

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