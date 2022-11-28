熱門搜尋:
C觀點 世界盃 正義迴廊 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
健康
2022-11-28 13:26:54

過敏｜中年男突然肢體癱瘓 竟是過敏「血管炎」

分享：
針對不同血管炎可應用的生物製劑、及口服補體受體抑制劑，皆可望減少類固醇的使用。

針對不同血管炎可應用的生物製劑、及口服補體受體抑制劑，皆可望減少類固醇的使用。

一位正值青壯年的林先生，自幼患有過敏性鼻炎，於近年罹患氣喘，使用吸入性藥物控制中。約莫於兩個月前開始出現腹脹、間歇性腹痛症狀，就醫後又出現關節疼痛、皮膚斑疹，甚至發生四肢發麻癱瘓的嚴重神經病變，發現是一種和過敏症狀相關的血管炎，在藥物及時治療及積極復健下，逐漸恢復行走及生活自理能力，目前經定期覆診治療，狀況穩定已重回職場。

 

過敏相關血管炎 嚴重恐導致肢體癱瘓

嘉榮免疫風濕科主任何瑋立表示，不同的血管炎可能影響不同的年齡層，雖然血管炎不是常見的疾病，但可能因侵犯不同大小的血管，進而造成先後引發多重器官損傷。血管炎的症狀可輕可重，範圍可大可小，輕度有可能只影響局部皮膚，但嚴重可能導致影響重要內臟器官或神經系統，造成器官永久損傷、意識改變或肢體癱瘓等；全身性的症狀中，常出現發燒、關節疼痛、皮膚斑疹凸起、肢體麻痺或神經痛等。

血管

血管炎不是常見的疾病，但可能因侵犯不同大小的血管，進而造成先後引發多重器官損傷。

藥物多選擇 可望減少類固醇使用

何瑋立主任說明，血管炎是一種因人體免疫系統異常、引發血管壁發炎的疾病，血管炎可以是原發性找不到原因的，也可以因續發於其他免疫疾病、感染、藥物、或腫瘤等問題。隨著日新月異的醫藥發展，現今除了過去的類固醇及免疫抑制劑外，也有針對不同血管炎可應用的生物製劑、及口服補體受體抑制劑，皆可望減少類固醇的使用。

藥物

現時有多種藥物針對血管炎。

多器官出現症狀 應盡速就醫診斷治療

何瑋立主任提醒，由於現今醫療分科較細，較不易在發病初始就發現病因，當多個器官出現問題時，應在就診時提供完整的病史，配合身體檢查、影像檢查及組織切片等評估就有機會早點對症治療、盡快恢復健康！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受