過敏｜中年男突然肢體癱瘓 竟是過敏「血管炎」

針對不同血管炎可應用的生物製劑、及口服補體受體抑制劑，皆可望減少類固醇的使用。

一位正值青壯年的林先生，自幼患有過敏性鼻炎，於近年罹患氣喘，使用吸入性藥物控制中。約莫於兩個月前開始出現腹脹、間歇性腹痛症狀，就醫後又出現關節疼痛、皮膚斑疹，甚至發生四肢發麻癱瘓的嚴重神經病變，發現是一種和過敏症狀相關的血管炎，在藥物及時治療及積極復健下，逐漸恢復行走及生活自理能力，目前經定期覆診治療，狀況穩定已重回職場。

過敏相關血管炎 嚴重恐導致肢體癱瘓

嘉榮免疫風濕科主任何瑋立表示，不同的血管炎可能影響不同的年齡層，雖然血管炎不是常見的疾病，但可能因侵犯不同大小的血管，進而造成先後引發多重器官損傷。血管炎的症狀可輕可重，範圍可大可小，輕度有可能只影響局部皮膚，但嚴重可能導致影響重要內臟器官或神經系統，造成器官永久損傷、意識改變或肢體癱瘓等；全身性的症狀中，常出現發燒、關節疼痛、皮膚斑疹凸起、肢體麻痺或神經痛等。