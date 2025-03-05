過敏｜春雨潤物花季降臨　過敏者該如何預防、對應？

天氣開始回暖，亦代表著春天的降臨；大自然復甦、花朵盛開雖然漂亮，但是對許多人而言亦是相當痛苦的過敏季節。除了花粉，霉菌和塵蟎等過敏源也會隨春天的到來增加，讓不少人感到不適。本文，高燒小編將為讀者們提供一些實用的春季過敏防治小貼士，幫助大家健康愉快地度過這個花季！

什麼是春季過敏？

春季過敏主要是由花粉引起的，尤其是草類、樹木和花卉的花粉。在這個季節，過敏症狀如打噴嚏、流鼻涕、眼睛癢等會變得更加明顯。對於過敏體質的人來說，這些症狀可能會影響日常生活和工作。

春季過敏的防治技巧

了解過敏源

首先，了解自己過敏的具體來源至關重要。可以通過醫生的過敏原檢測確定是對花粉、霉菌還是其他物質過敏。知道過敏源後，才能制定有效的防治措施。

注意天氣預報

春季的花粉濃度在風和乾燥的天氣中通常會更高。建議每天查看天氣預報，特別是當氣象局發布過敏預報時，盡量避免在高峰時段（通常是早上和傍晚）外出。