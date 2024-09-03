過期藥物繼續食 或致嚴重副作用

不少人在家中會存放一些藥物以備不時之需，又或上一次生病買的成藥，有剩的話也會留下來。不同藥物的有效日期各有不同，有時執屋才發現有些藥物已經過期，究竟過期藥物還可不可以繼續使用呢？ 屈臣氏註冊藥劑師鍾穎殷表示，美國食品藥物管理局(FDA)要求藥廠必須在藥物的包裝上註明「有效日期」，以說明藥劑製品在該日期前及指定儲存環境下的品質穩定性，「有效日期的長短是根據藥廠在生產藥物前進行的一系列實驗結果而定。其實，藥物的質量、純度及濃度在有效日期過後都不再穩定，胡亂服用會危害健康，為身體帶來各種隱憂。」

增感染風險 部分藥物劑型如藥膏、口服藥水、眼藥水等，在有效日期過後或開封一段時間後，較容易孳生細菌，污染藥物。鍾穎殷續指，「部分藥物雖然含有防腐劑，有助保護藥物，免受細菌、病毒或微生物的入侵，但防腐劑的效用會隨著過期後或開封一段時間後漸漸消失；而藥物中的水分或糖分亦為細菌提供優良的生存環境，細菌較容易繁殖。」 若病人使用過期藥物，細菌便有可能隨藥物進入人體，造成細菌感染，嚴重更可能令免疫力較弱的人士出現敗血症等併發症；若使用受細菌污染的過期眼藥水或外用藥膏，細菌亦可從眼睛或傷口進入身體，從而受到感染。「因此，即使藥物只是過期數天，也切勿使用，以免為身體帶來不必要的健康風險。」



藥效降低或產生毒性 過期藥物的化學成分會隨時間而改變，有機會令藥效減低，令病人錯過治療的最佳時機。鍾穎殷解釋，「如過期抗生素的殺菌能力會降低，形成抗生素耐藥性。而部分過期藥物更會透過化學反應產生毒性或有害物質，造成嚴重的副作用。過往也有不少有關服用過期抗生素四環黴素(Tetracycline)而引致腎病的案例。」該抗生素過期後，會分解成一種有毒物質，令病人在服食後出現嘔心、代謝性酸中毒等症狀。因此，應定期檢查家中藥物的有效日期，確保藥物在有需要時發揮最大作用。 處理藥物小貼士 鍾穎殷提醒大家要緊記以下處理藥物貼士：

‧服藥前要細心檢查藥物的有效日期，切勿使用已過期的藥物。

‧定期整理家中的藥物，將過期藥物與其他藥物分開存放。如有需要，可在過期藥物上加上標記，避免自己或其他人誤服。

‧整理過期藥物後，可透過社區的藥物回收行動，妥善處理過期藥物。

若對藥物的安全或處理有任何疑問，可到社區藥房諮詢社區藥劑師。

