過猶不及 研究：攝取過多蛋白質損心臟健康

蛋白質是身體不可缺少的營養元素，但攝取過量隨時可以損害健康。有研究發現，蛋白質攝取量如超過整體熱量的22%，心臟血管出現粥樣硬化的風險會上升，增加各種心臟病患發生的機會，故此建議採取高蛋白質飲食的人士宜審視自己的飲食習慣，以減低對心臟健康的威脅。
23名參加者
匹茲堡大學的研究團隊，利用人體測試、小鼠及細胞實驗，以了解攝取動物性蛋白質對心臟健康的影響。23名參加者按要求執行飲食計劃，在第一階段，14人的飲食總熱量包括10%來自蛋白質，脂肪佔17%，碳水化物合則佔73%，兩星期後改為蛋白質、脂肪及碳水化物合物分別佔50%、17%及33%。
第二階段則由餘下9人在現實環境中實行指定的飲食計劃，首先採取蛋白質佔15%的總熱量，而脂肪和碳水化合物則分佔35%及50%，兩星期後再改為蛋白質、脂肪及碳水化合物分別佔22%、30%及48%。
高蛋白質飲食要注意
結果發現，當蛋白質攝取量達總熱量的22%，一種有助粥狀硬化形成和惡化的氨基酸會上升，或因此而激活免疫細胞中與動脈粥樣硬化相關的反應，促使血管變硬。期後進行的小鼠實驗亦有類同效果。有關研究已刊載在《Nature Metabolism》。
研究人員認為，高蛋白質飲食與動脈粥樣硬化有明顯關係，故提醒採取高蛋白質飲食的人需要注意健康，並要檢視現的營養指引是否符合健康要求。但亦有專家指有關的研究規模過小，難以作出定論，並建議可以植物性蛋白質代替動物性蛋白質，有助減低對血管健康的影響。