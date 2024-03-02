過猶不及 研究：攝取過多蛋白質損心臟健康

蛋白質是身體不可缺少的營養元素，但攝取過量隨時可以損害健康。有研究發現，蛋白質攝取量如超過整體熱量的22%，心臟血管出現粥樣硬化的風險會上升，增加各種心臟病患發生的機會，故此建議採取高蛋白質飲食的人士宜審視自己的飲食習慣，以減低對心臟健康的威脅。

23名參加者

匹茲堡大學的研究團隊，利用人體測試、小鼠及細胞實驗，以了解攝取動物性蛋白質對心臟健康的影響。23名參加者按要求執行飲食計劃，在第一階段，14人的飲食總熱量包括10%來自蛋白質，脂肪佔17%，碳水化物合則佔73%，兩星期後改為蛋白質、脂肪及碳水化物合物分別佔50%、17%及33%。

第二階段則由餘下9人在現實環境中實行指定的飲食計劃，首先採取蛋白質佔15%的總熱量，而脂肪和碳水化合物則分佔35%及50%，兩星期後再改為蛋白質、脂肪及碳水化合物分別佔22%、30%及48%。