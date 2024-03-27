過繽紛復活節 外遊前宜先作好準備

緊接農曆新年，下個紅日長假——復活節即將來臨，不少人都蠢蠢欲動，不管留在香港「日夜都繽紛」，還是舉家外遊，都必定到人多地方。汪思敏醫生認為，新冠並沒有消失，若出入人多地方，宜做好預防措施如戴口罩；外遊更應預先接種新冠疫苗，除可減低受感染機會，萬一不幸「中招」，也可以減輕病情，避免人在外地加上言語不通的情況下求醫。 冬去春來，但仍忽冷忽熱，這樣的天氣，令人更容易生病。「以前大家認定所有呼吸道系統疾病都是流感，而沒有多加理會，但現在我們還有新冠，兩者病徵相距不遠，很容易讓大家混淆。再者，若兩者夾擊，殺傷力更大！」汪思敏醫生說。

新冠病毒水平大升 她續說，復常一年多，但新冠並沒有消失，威脅仍在。根據政府最新監測數據顯示，新冠病毒的活躍程度有所上升，而每周對嚴重急性病毒的檢測陽性比率已超越過去半年間所錄得的水平。 2023年1月30日至2024年3月2日，累計經初步評估為死因與2019冠狀病毒病有關的死亡個案更達1,111 宗。今年第9周，已錄得41宗新冠有關的重症或死亡個案。 汪醫生解釋，農曆新年期間不少人外遊，加上親友相聚見面，新冠再度肆虐可說是意料之內；可以預料，復活節長假將是另一挑戰。

隨著回暖，不少長者們可能跟親友回鄉探親或外遊，相聚之餘，惟不應低估新冠病毒感染的風險。在美國，最近的數字顯示，因新冠入院的人士中，三分之二屬65歲以上人士。根據政府早前公佈的數字顯示，超過95%新冠肺炎死亡個案為60歲或以上長者。 第六針接種僅三萬人 不過，本港的長者似乎仍然忽視新冠風險，根據政府的最新資料顯示，第六針的接種人數僅有四萬多人，當中大多為長者，但香港有逾百萬名長者，接種率不足3%。事實上，疫苗接種率低的問題不是香港獨有，未「打齊針」引伸的問題絕對不容忽視：英國一份涵蓋近600萬人的分析顯示，未「打齊針」的人士，入院及死亡率均較高！針對長者面對的風險，美國於2月底更新了指引，建議65歲或以上人士，如距離對上一次接種達4個月或以上，應多接種一劑2023-2024版本（編按：即香港現有的XBB版本）的新冠疫苗。

港人旅遊熱點多新冠確診病例 另一邊廂，學生有兩星期復活節假期，不少家庭也準備帶家人外遊。根據世界衞生組織的資料顯示，過去 28天新增最多確診病例的國家為新加坡、馬來西亞及澳洲，均為港人旅遊熱點。汪醫生提醒，外出旅遊前，家長應先安排年長的家人和子女接種新冠疫苗。她解釋，長者與兒童免疫力較弱，加上不少長者有長期病，還有不少兒童也有哮喘、氣管敏感等，若到外地感染新冠，隨時引發嚴重症狀，需要入院。 言語不通外遊中招更擔憂 「在外地旅遊，有機會言語不通，即使以英文溝通，面對臨床的狀況，加上複雜的醫學或藥物名稱，家長或難以清晰向醫護人員講解家人的病歷；看著受各種症狀折騰的子女，加上對醫生的講解一知半解，家長的徬徨可想而知。」汪醫生說。她建議，家長應盡早為年長的家人和子女接種新冠疫苗加強劑，以減低受感染、病情嚴重、以至入院的機會。

早前，孔繁毅教授指，JN.1變異病毒株的免疫逃逸較嚴重，傳播力較強，供港的XBB新冠疫苗能有效預防感染後患重症或死亡的風險，保護力足夠，提醒高危人士盡快接種加強劑。汪醫生亦提醒，外遊前要預留時間接種疫苗，因為疫苗接種後，一般需要7至14天才能發揮保護效力。 籲高風險人士盡早接種XBB新冠疫苗 衞生防護中心建議在未來數月或有冬季高峰期來臨前，高風險人士無論以往曾接種多少劑數的疫苗，應於接種上一劑疫苗或感染新冠至少六個月後接種額外一針的加強劑以加強保護。