達文西手術助腎臟癌部分腎切除 保留腎功能有呢啲好處

腎臟腫瘤若進行部分腎切除手術、保留健康的腎元，可減少病人未來走向慢性腎臟疾病、洗腎的機會。

一位30多歲男性患者，腎臟有約6.6公分的腫瘤，位置已侵犯至腎臟集尿系統，若要進行手術治療有全腎切除的可能。所幸經過高雄榮總醫院泌尿科醫生陳逸軒評估後，利用達文西手術進行部分腎切除術，將腫瘤清除乾淨並盡最大可能保留其腎功能，使其後半人生洗腎機會大幅下降。

陳逸軒醫生表示，像這樣的個案，在患者腎臟還有正常功能的情況下將腎全切除，會使腎功能直接減少50%，並使病人演變為慢性腎臟病或洗腎的機率相對提升，這對病人而言傷害很大，因此在進行手術時除了將腫瘤清除乾淨外，也要盡可能的保留腎臟功能。

「這些」腎臟腫瘤可部分切除 避免慢性腎病、洗腎

腎臟腫瘤若進行部分腎切除手術、保留健康的腎元，可減少病人未來走向慢性腎臟疾病、洗腎的機會。陳逸軒醫生指出，如果病人無複雜的內科疾病、無服用成藥習慣等，基本上可以完全避免洗腎、慢性腎臟疾病的機率。

根據美國國家癌症資訊網(NCCN)治療指引，腎臟惡性腫瘤第1至3期都可考慮保留腎臟做部分切除。陳逸軒醫生表示，一般腫瘤若在4公分以內都建議一定要做部分腎切除，而超過10公分若位置未太靠近腎臟中心「腎門」的血管、集尿管等，手術風險較低，也可考慮進行部分腎切除。

至於良性腎臟腫瘤，若從電腦斷層、磁力共振等影像學評估，超過4公分或容易破裂造成腎臟出血時，也適合進行部分腎切除術。