達文西手術助腎臟癌部分腎切除 保留腎功能有呢啲好處

一位30多歲男性患者，腎臟有約6.6公分的腫瘤，位置已侵犯至腎臟集尿系統，若要進行手術治療有全腎切除的可能。所幸經過高雄榮總醫院泌尿科醫生陳逸軒評估後，利用達文西手術進行部分腎切除術，將腫瘤清除乾淨並盡最大可能保留其腎功能，使其後半人生洗腎機會大幅下降。
陳逸軒醫生表示，像這樣的個案，在患者腎臟還有正常功能的情況下將腎全切除，會使腎功能直接減少50%，並使病人演變為慢性腎臟病或洗腎的機率相對提升，這對病人而言傷害很大，因此在進行手術時除了將腫瘤清除乾淨外，也要盡可能的保留腎臟功能。
「這些」腎臟腫瘤可部分切除 避免慢性腎病、洗腎
腎臟腫瘤若進行部分腎切除手術、保留健康的腎元，可減少病人未來走向慢性腎臟疾病、洗腎的機會。陳逸軒醫生指出，如果病人無複雜的內科疾病、無服用成藥習慣等，基本上可以完全避免洗腎、慢性腎臟疾病的機率。
根據美國國家癌症資訊網(NCCN)治療指引，腎臟惡性腫瘤第1至3期都可考慮保留腎臟做部分切除。陳逸軒醫生表示，一般腫瘤若在4公分以內都建議一定要做部分腎切除，而超過10公分若位置未太靠近腎臟中心「腎門」的血管、集尿管等，手術風險較低，也可考慮進行部分腎切除。
至於良性腎臟腫瘤，若從電腦斷層、磁力共振等影像學評估，超過4公分或容易破裂造成腎臟出血時，也適合進行部分腎切除術。
傳統剖腹、腹腔鏡、達文西 3手術有哪些優缺點？
目前，部分腎切除手術方式包含傳統剖腹手術、腹腔鏡手術、達文西手術等。陳逸軒醫生分析3種手術方式各有以下優缺點：
傳統剖腹手術：
目前仍是部分腎切除的黃金標準，也是許多外科醫生最有把握的手術方式。不過，須在肋骨下劃開10至15公分的傷口，傷口大、易破壞到神經，術後常會有麻、痛、感覺異常等情形，而且會造成腹部變形，腹壁恢復通常需要超過半年到1年的時間，但有時甚至無法回復到開刀前的狀況。
腹腔鏡手術：
傷口小，但器械操作角度、範圍受限較大，手術困難度高。尤其當腫瘤太靠近腎臟血管、集尿管等，需要進行較複雜的縫合以避免出血、尿液滲漏時，腹腔鏡角度、範圍受限的問題會造成很大的影響。此外，若負責掌鏡的助手(camera man)不穩定也會影響主刀醫生進行手術。
達文西手術：
傷口小、術後恢復較快、疼痛減少，手術隔天大多可下床活動。機械手臂的手腕、關節活動角度廣及範圍大、視野放大10倍又是3D立體等，能進行複雜的縫合，減少術後出血、尿液滲漏。
此外，達文西手術對神經破壞也較少，還能更快地控制出血，出血量小可避免心血管疾病等併發症。但機械手臂沒有觸覺，組織軟、硬等須靠醫生經驗評估。
陳逸軒醫生表示，雖然傳統手術也能將腫瘤切除乾淨，但術後影響較大，病人常抱怨腹部變形、疼痛等，而腹腔鏡手術運用在部分腎切除困難度實在太高，全世界的手術量也持續下降，若能選擇術式，較推薦用達文西，不僅能有微創手術的優點，醫生的把握度也更高，又不會像傳統手術需開腹留下較大的傷口、疤痕。
陳逸軒醫生提醒，每個人狀況不同，須進行何種治療仍需個別化評估，即使是轉移性腎細胞癌現在也都有很好的藥物發展，呼籲民眾一定要積極治療，若需進行手術應經專業醫生評估，盡可能保留正常腎功能，獲得更好的生活品質。
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