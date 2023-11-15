達文西手術精準切除子宮肌瘤 助新婚熟女保宮圓懷孕夢

熟齡女小琳(化名)年初新婚，考慮年紀已邁入高齡產婦行列，原計劃在婚後就懷孕，沒想到在婚前健檢時發現子宮有多顆8至10公分大肌瘤，在與醫療團隊討論後，決定以達文西機械臂手術切除肌瘤，盡量保全子宮環境，將傷害降到最低。林口長庚醫院及新北市立土城醫院婦科腫瘤助理教授級主治醫生陳威君表示，備孕是為胚胎營造穩定安全的子宮著床環境，達文西機械臂手術能保宮、減少傷害，術後搭配飲食與作息，至45歲都有懷孕的可能。

陳威君醫生表示，子宮肌瘤是好發於育齡女性的子宮良性腫瘤，一般來說若症狀未影響日常生活，不需特別治療處理，但小琳有懷孕計劃，經健檢查出多顆肌瘤後，前來門診進一步諮詢，發現肌瘤位置容易壓迫子宮腔造成子宮腔變形，可能影響受孕率與胚胎著床率，因此建議手術切除，同時為避免日後懷孕或生產風險，小琳與醫療團隊討論後，決定以達文西微創手術切除子宮肌瘤。

達文西機械臂靈活 清準切除肌瘤減低不必要傷害

病人術前最擔心傷口大小、疼痛和手術出血量等問題，達文西機械臂手術目前發展成熟，在仿真手腕手術器械和3D立體視野的操刀下，能模擬人類手指進行360度的靈活動作，具備傷口小、疼痛度低、術中出血量相對少的優勢，完整保留小琳的子宮並切除子宮肌瘤，也不會誤傷周邊血管及神經。小琳術後住院2天返家，一周後就恢復正常工作與生活。

小琳表示，過去都有生理期劇痛、經血量大的狀況，一直以為是體質問題，沒想到是子宮肌瘤所致，這次健檢發現肌瘤，雖然打亂原本婚後一年內懷孕的計劃，但手術後重拾清爽與健康，也能安心養身體備孕，達文西手機械臂手術能精準切除肌瘤又能減少傷口與不必要的傷害，「寶寶與自己健康不再需要二選一，非常值得。」

隨精準醫療發展，目前子宮肌瘤治療方式多元，陳威君醫生表示，若子宮肌瘤已對日常生活造成影響，會建議盡快手術處置；在現今生殖醫學與晚婚晚育趨勢下，女性平均生育年齡已逐年增加，雖然小琳高齡、術後也需時間調養與備孕，但只要維持按時追蹤、均衡飲食與規律作息的良好生活習慣，仍然能夠一圓當媽媽的夢。

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