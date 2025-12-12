遠視儲備+近視推算 助減兒童近視

近年有研究顯示，內地和本港6至8歲兒童當中，大約四至五成有近視，可能的原因包括遺傳基因、大環境、教育環境等。眼科專科醫生方暢怡指出，兒童愈早開始有近視，將來有「病理性深近視」(600度或以上)的機率愈高，長遠來說患黃斑病變、青光眼、白內障、視網膜脫落等的風險也較高。而透過計算「遠視儲備」和「近視推算」，及早開始滴控制近視的眼藥水，有機會降低兒童近視的發生或減慢近視加深。

4歲須驗眼

方暢怡表示，一般建議兒童第一次驗眼的年齡是4歲，「因為小朋友可能到這年齡才可坐定定，以及認得驗眼時需要辨認的數字和字母。但要注意，4歲不是硬性規定，有些小朋友先天患近視的風險較高，例如父母都屬於深近視。所以父母應多留意小朋友的表現，例如看電視、看書、用電腦時要靠得很前；開始上學後訴說若坐得較後便看不清白板、黑板；做功課、抄工作紙時經常寫錯字，甚至出現鴛鴦眼、斜視等，都屬於較明顯的症狀，不論甚麼年齡都建議盡快帶小朋友諮詢眼科醫生。」

阿托品兩大功能

對於兒童近視問題，近年常聽到「阿托品」藥水，到底有甚麼功效呢？方醫生表示它有兩大功能：

1. 預防近視發生

「例如小朋友在4歲左右第一次驗眼，之後每半年再跟進，這是很重要的，醫生會量度他的視力和度數有沒有改變。因為小朋友天生都有生理性遠視，稱為『遠視儲備』。一般來說，如果遠視儲備下降至75度或以下，就可以考慮滴阿托品藥水避免近視。」方暢怡提醒，這方法必須配合定期檢查，家長切勿自行替兒童滴阿托品。

2. 減慢近視加深

若兒童已證實有近視，就要做「近視推算」，掌握他加深的速度，「現時標準是小朋友近視若一年加深50度，便定義為加深得較快，所以有近視的小朋友可每半年檢查一次，若發覺半年增加了25度，根據近視推算很大機會一年會增加50度，可考慮滴阿托品藥水。」方暢怡說，「根據中文大學研究，阿托品大約可將近視加深速度減低三分之二。」