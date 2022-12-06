遠離經痛！營養師：針對經痛型態攝取Omage3、Omage6

生理期是女人特有的歷程。從月經第一次來潮，意味著小女孩步向女人的進程，也迎來心理情緒的波動、生理不同狀況、不方便和不舒服，甚至很多女性每個月都要經歷強烈的疼痛，「經痛要人命！」一點兒都不誇張。遇上惱人經痛想吶喊：「日常生活可以吃甚麼？」營養師直指，想要遠離經痛先搞懂型態，建議日常可以攝取Omage3或Omage6，當中成分可以有效減弱發炎症狀，女性經痛不上門、有效助你「月來月順」。

一樣是每個月的經期，有人是「好朋友報到」、有人卻是痛到動彈不得！讓人好納悶怎麼經痛症狀差異這麼大？營養師鄭秀卿同感女性朋友的困擾，月經不調產生的經痛是子宮發炎症狀，不同的年齡層，或是針對原發性經痛、荷爾蒙不平衡……等不同類型的經痛，必須先釐清原因就能針對體質改善，才能徹底解決經痛問題。