熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-10-01 18:30:02

遠離胃癌！「混合療法」消滅蟲蟲危機達95%

分享：
胃癌

混合療法除菌效果優異，目前已成為「美國消化醫學會幽門螺旋桿菌治療準則」、「東協幽門螺旋桿菌治療共識」、「台灣幽門螺旋桿菌共識」之第一線治療建議處方。

許多人以為慢性胃痛、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍與胃癌的產生是因為壓力大或吸煙喝酒，事實上這些胃腸疾病產生的主因是胃裡有「蟲蟲危機」──幽門螺旋桿菌的感染。

Ad Block

「客製化精準除菌處方」成功治療頑固性幽門螺旋桿菌

根據研究顯示，幽門螺旋桿菌是造成全球胃癌發生的主要原因，有80%以上的胃癌為幽門螺旋桿菌所誘發。因此，如果能夠徹底殺菌，就可以預防胃癌的發生。安南醫院醫療副院長許秉毅分享，有一位67歲的羅先生長年為胃痛所苦，在他院接受胃鏡檢查後，發現有胃潰瘍及「頑固性幽門螺旋桿菌」感染，經兩次除菌治療都失敗，後來透過上網查詢，得知安南醫院可經由「精準醫學」治療頑固性幽門螺旋桿菌，於是至安南醫院就醫。

許秉毅副院長指出，頑固性幽門螺旋桿菌除菌失敗的主因，為細菌產生「抗藥性」或感染者「對藥物代謝過快」所造成；後續他透過細菌的抗藥性試驗與基因檢測，設計羅先生的「客製化精準除菌處方」，成功治癒了羅先生的幽門螺旋桿菌感染，使其遠離胃潰瘍及罹患胃癌的風險。

幽門螺旋菌

頑固性幽門螺旋桿菌除菌失敗的主因，為細菌產生「抗藥性」或感染者「對藥物代謝過快」所造成

遠勝三合療法 「混合療法」除菌率高達95%

此外，目前台灣醫師在治療幽門螺旋桿菌時，多採用傳統的「標準三合療法」，也就是兩種抗生素加上質子泵抑制劑；但隨著近年細菌抗藥性的增加，三合療法的除菌率已下降至82%。為了改善除菌效果，許秉毅與高雄醫學大學副校長吳登強、美國貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)胃腸病醫學系教授大衛．葛蘭漢(David Y Graham)共同發明了「混合療法」，除菌率高達95%，遠勝三合療法。

近期大規模多中心混合療法的臨床試驗，共計918位患者參與研究，證實了混合療法的卓越除菌率。許秉毅副院長提及，此研究還開發出各種除菌治療的療效預測模型，只要輸入每個地區細菌抗藥性資料，便能精準預估除菌療效，且成果最近刊登於國際知名期刊《美國消化醫學雜誌》(American Journal of Gastroenterology)

研究共同主持人吳登強副校長解釋，所謂「混合療法」是一種14天的兩段式療法：前7天使用一種抗生素及質子泵抑制劑，後7天使用三種抗生素及質子泵抑制劑。高雄長庚醫院副院長蔡成枝補充說明，混合療法除菌效果優異，目前已成為「美國消化醫學會幽門螺旋桿菌治療準則」、「東協幽門螺旋桿菌治療共識」、「台灣幽門螺旋桿菌共識」之第一線治療建議處方。

胃癌

幽門螺旋桿菌是造成全球胃癌發生的主要原因，有80%以上的胃癌為幽門螺旋桿菌所誘發。

人工智能(AI)診斷　降低切片費用與出血風險

許秉毅副院長分享，除了上述的精準除菌、混合療法，安南醫院近年也開始將人工智能(AI)導入幽門螺旋桿菌的診斷，與國立高雄科技大學電機與資訊學院院長李財福的研究團隊合作，共同研發了「幽門螺旋桿菌內視鏡影像診斷系統」，可經由患者的胃鏡影像直接判斷是否感染幽門螺旋桿菌，減少切片檢查所需費用，以及切片出血之風險。他提到，此項成果也於今年八月發表於自然科學期刊《科學報告》(Scientific Reports)。未來，「人工智能」與「精準治療」的運用，將使幽門螺旋桿菌的診斷與治療邁入新的里程碑。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受