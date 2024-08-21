遠離「電腦視覺症候群」！4大護眼技巧有效預防眼睛乾澀與疲勞

電腦族應多留意眼睛症狀，找醫生檢查確診，諮詢改善工作方式及環境，有望避免或減輕電腦視覺症候群，工作效率也能提高。

隨著現代科技的發展，電腦與各類電子產品已成為我們日常生活中不可或缺的一部分。然而，長時間使用這些設備，尤其在辦公環境中，許多人開始出現所謂的「電腦視覺症候群」(Computer Vision Syndrome，簡稱CVS)。這種症狀常見於需要長時間使用電腦的族群，主要表現為眼睛痠痛、視力模糊、乾澀、疲倦、頭痛，甚至可能伴隨頸部和背部疼痛。

盯著電子螢幕連續兩小時以上 就有可能造成電腦視覺症候群

衛福部臺北醫院眼科主治醫生陳韻怡指出，專心注視螢幕的時間愈長，眨眼次數就會明顯減少，導致眼睛表面水分蒸發，造成乾澀不適。此外，辦公室的空調環境通常溫度低、濕度不足，再加上空氣中的懸浮粒子，容易引發慢性結膜炎和乾眼症，這些都是電腦視覺症候群的一部分。

由於電腦螢幕是由無數小光點組成，長時間盯著螢幕工作會使眼睛過度疲勞，造成視力衰退。研究顯示，每天使用電腦超過兩個小時，有七到九成的使用者會經歷上述不適症狀。