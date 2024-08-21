遠離「電腦視覺症候群」！4大護眼技巧有效預防眼睛乾澀與疲勞

隨著現代科技的發展，電腦與各類電子產品已成為我們日常生活中不可或缺的一部分。然而，長時間使用這些設備，尤其在辦公環境中，許多人開始出現所謂的「電腦視覺症候群」(Computer Vision Syndrome，簡稱CVS)。這種症狀常見於需要長時間使用電腦的族群，主要表現為眼睛痠痛、視力模糊、乾澀、疲倦、頭痛，甚至可能伴隨頸部和背部疼痛。
盯著電子螢幕連續兩小時以上 就有可能造成電腦視覺症候群
衛福部臺北醫院眼科主治醫生陳韻怡指出，專心注視螢幕的時間愈長，眨眼次數就會明顯減少，導致眼睛表面水分蒸發，造成乾澀不適。此外，辦公室的空調環境通常溫度低、濕度不足，再加上空氣中的懸浮粒子，容易引發慢性結膜炎和乾眼症，這些都是電腦視覺症候群的一部分。
由於電腦螢幕是由無數小光點組成，長時間盯著螢幕工作會使眼睛過度疲勞，造成視力衰退。研究顯示，每天使用電腦超過兩個小時，有七到九成的使用者會經歷上述不適症狀。
為預防並改善電腦視覺症候群，醫生建議採取以下方法：
- 定期進行眼部檢查：電腦工作者應至少每年進行一次詳細的眼睛檢查，以便及早發現問題。
- 調整光源和螢幕位置：避免強光直接照射螢幕，使用窗簾或百葉窗調節光線，並調整螢幕位置，使其與眼睛視線水平形成一個約10至15度的夾角，螢幕距離應保持在50至70公分之間。此外，選用更新速率高於70Hz的顯示屏，減少螢幕閃爍造成的眼睛疲勞。
- 使用電腦專用眼鏡：標準老花鏡通常不適用於看電腦螢幕，應佩戴專為電腦工作設計的眼鏡，以減輕眼睛負擔，尤其是40歲以上的族群。
- 定時休息眼睛：根據「20-20-20守則」，每看螢幕20分鐘後，休息20秒，並望向20呎遠方，讓眼睛的睫狀肌放鬆。此外，每隔30分鐘可緩慢眨眼10次，這有助於重新濕潤眼睛，並避免乾眼症狀惡化。
正確姿勢、適當的視線角度以及充足休息對靈魂之窗特別重要
中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心江鈞綺主任也提到，隨著人們接觸電子螢幕的時間增加，門診中「電腦視覺症候群」的患者也逐漸增多。對於長時間使用電腦和電子產品的人群，正確的姿勢、適當的視線角度和充足的休息尤為重要。
尤其是學齡期的兒童，應遵循「30-30守則」，即每用眼30分鐘後，休息並遠眺，避免進行近距離活動，如拼圖、閱讀等，以減少近視度數的增加。每半年進行一次視力檢查，若有必要，則輔以適當的治療。
隨著電子設備使用頻率的增加，應更加重視眼睛健康，採取正確的護眼措施，以避免或減輕電腦視覺症候群的影響，從而提高工作效率，保護視力健康。
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