適切治療偏頭痛 減經濟影響

每8人就有一人患上偏頭痛，可是大部分人認知不足，以為只是普通頭痛；職場上患者工作表現受影響，生產力大跌一半。香港頭痛學會與醫護、科研、人力資源、保險界別代表合作撰寫了偏頭痛治療白皮書，望提升大眾認知、患者得到適切治療，並減少對經濟的影響。 香港頭痛學會副主席、腦神經科專科醫生韓方光表示，偏頭痛是常見的原發性頭痛，女性發病率較高，「患者可單邊或兩邊頭痛，出現抽搐，並持續4至72小時不等，或伴隨噁心嘔吐徵狀。體能活動、光線、聲音、氣味或加劇徵狀，令患者感煩躁，沒有適當治療可嚴重影響日常生活。」

生產力減半 當偏頭痛發作，患者要請假休息，即使用藥也可能需要2至3天才完全恢復，難免影響工作表現。惟上司或質疑患者的責任感，對員工管理也造成挑戰。研究指患者生產力會下降至正常的46%，即使偏頭痛沒發作，四成患者也出現無法集中、執行力和記憶力變差的情況。Links International LTD亞太區人力資源及生命科學顧問副總監朱家樂指，「由於發作無法預測，或影響原有工作計劃。」台灣數據估計，全台每年有170萬人受偏頭痛困擾，損失370萬工作日，造成460億台幣經濟損失。朱家樂建議患者積極治療，以免削弱職場上的競爭力，僱主也應提供偏頭痛友善職場，主動關心員工，鼓勵治療和減少歧視。 針對發病機制 雖然偏頭痛成因未明，不過近年對於發病機制的理解有進展。韓方光解釋，「研究指腦內化學物質如血清素、降鈣素基因相關肽(CGRP)的水平，以及神經和血管發生短暫變化而造成。」因此治療上需要紓緩急性症狀，若發作頻密，如每月4次或以上，便值得考慮使用預防頭痛藥物，例如抗CGRP藥物，阻斷腦內相關傳遞物質，抑制血管舒張和神經源性炎症，達到預防偏頭痛的作用。