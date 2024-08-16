適切治療阿茲海默症 延緩退化

阿茲海默症是最常見的認知障礙症之一，佔所有病例約50%至75%。病情會不斷惡化，若到達中期便不可以逆轉。幸而最新有抗類澱粉蛋白藥物，能有效延緩腦退化多達37%，助患者維持獨立生活能力。 老人科專科醫生勞思傑表示，香港長者人口持續上升，預計2046年將達到36%。「而現時本港70歲以上人口約有10%患有認知障礙症，85歲以上增至約30%，可預期將來患者數字會繼續增加。」年齡增長是阿茲海默症主要成因，但其他高危因素也不可忽視，包括基因、三高、吸煙飲酒、頭部創傷等。

類澱粉蛋白沉積 醫學界發現，阿茲海默症患者大腦有異常的類澱粉蛋白(Aβ)沉積，形成斑塊，並出現纖維結。它們會令神經元停止工作，導致腦細胞死亡。情況通常先發生在控制記憶的海馬迴及內嗅皮層，繼而蔓延到腦部其他地方，到病情最後階段，大腦多處受損並嚴重萎縮。勞思傑補充，「在阿茲海默症發病前數年至十年，已出現Aβ異常。」 至中期不能逆轉 患者會經歷輕度認知障礙(MCI)階段，出現記憶力衰退，而每年約有10%至15%的MCI患者確診認知障礙症。如情況惡化，患者便出現認知困難、容易迷路及重複提問的徵狀，此時屬早期阿茲海默症；若到中期便會開始言語、意識衰退，認不出家人朋友、無法應對新情況、容易受騙等，情況至此便不能逆轉；晚期階段則無法與人交流、不能自理，甚或要長期臥床。勞思傑提醒，若能及早接受治療，MCI患者有機會維持現狀或恢復正常認知；即使踏入患病期，適切治療也可延緩病情惡化，生活可自理並減輕家人負擔。

新藥清除斑塊 長者最初可透過臨床問卷作評估，若懷疑認知有問題就會做磁力共振、電腦斷層掃描，亦可抽血檢驗蛋白生物標誌物、腦部類澱粉蛋白正電子掃描或腦脊髓液幫助確診。藥物治療傳統上以紓緩症狀為主Z；最近則有新突破，抗類澱粉蛋白藥物可助清除神經毒性原纖維及斑塊，並減少Aβ積聚。 一項針對早期患者的研究指出，68%患者用藥18個月後，大腦斑塊沉積回落至正常水平，理論上可說是清除了斑塊；臨床評估量表亦顯示延緩退化27%至37%不等，或延緩惡化5.3個月。腦神經科專科醫生黃家星提醒，研究也發現有少數患者出現有病徵的腦水腫/積液或腦微出血，而亞洲患者風險較低，「建議治療開始前先做ApoE4基因測試以評估副作用風險，並定期做MRI監察狀況。」

情緒及反應好轉 本港已有7位患者接受新藥治療，暫時未有發現副作用。其中一位80歲女患者，出現健忘、重複提問及心情鬱悶的情況，MRI檢查發現開始腦萎縮。至今接受了至7次新藥治療(每兩星期注射一次)，情況有所好轉，心情變好，睡覺毋須再用安眠藥，打麻雀反應也很快。嘉諾撒醫院總經理許小虎博士希望能夠為患者提供一站式服務，透過跨專科醫療團隊制訂個人化治療方案，亦紓緩家人的照顧壓力。