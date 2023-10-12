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健康
2023-10-12 04:29:59
日報

適度運動 紓緩膝關節炎

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香港骨科醫學會 張炎鈴

張炎鈴曾見過四十多歲的年輕膝關節炎患者，相信與其體重有關。

不少長者都會有退化性關節炎問題，常見於膝關節。雖然運動是「保養」關節的方法之一，可是不少患者因為怕痛而避免運動，結果情況愈來愈差。今日是「世界關節炎日」，香港骨科醫學會骨科專科醫生張炎鈴為大家拆解一些常見的迷思。

香港骨科醫學會及聖雅各福群會早前向50歲以上有膝關節症狀人士發出問卷調查，並收到323份有效回應。在疫情期間，逾半數受訪者表示症狀有惡化；他們的運動量由過往平均每周70分鐘，減至疫情期間的53分鐘，而且45%人認為有症狀應減少運動。問卷結果已說明「膝痛就唔好郁太多」是錯誤觀念，張炎鈴指，「適當及有效的運動，有助改善症狀。」

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難上落樓梯、蹲坐

疼痛(57%)、早上起來關節僵硬(36%)及不能完全彎曲(26%)是最常見的症狀，並困擾著日常動作包括上落樓梯(64%)、蹲坐(51%)及由坐姿站起(35%)。近四分三人以為年紀是膝關節惡化最大因素。「事實上，年紀以外，體重過重同樣是原因之一，研究顯示減重5公斤可減50%膝關節退化風險。因此，要預防問題或防止惡化，就應由改變生活模式和運動習慣開始。」

治療上，輕度膝關節炎問題可透過控制體重、止痛藥、於膝關節注射藥物去改善徵狀，如情況嚴重，或需要手術或換骹處理。張炎鈴提醒患者要及早求醫，延緩退化。

運動助穩定關節

膝關節炎的風險因素很多，當中的肥胖、骨質疏鬆症、肌肉無力或功能障礙，可透過運動改善；而關節炎的非藥物治療中，亦包含運動元素，如有氧運動、肌肉強化、水中鍛煉等。聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎解釋，「運動訓練有增加肌肉力量及負荷的好處，也可改善肌腱、韌帶和滑膜功能，以穩定關節及增加活動幅度，也有抑制炎症的作用。」

聖雅各福群會永嘉諾健體中心 鍾欣穎

鍾欣穎示範本體感覺訓練的例子，訓練單腳企平衡力。

聖雅各福群會永嘉諾健體中心 鍾欣穎

神經肌肉訓練，增加協調性。

聖雅各福群會永嘉諾健體中心 鍾欣穎

靠牆蹲是一個較輕鬆的大腿肌力訓練。

3個訓練方向

瑜伽、太極拳等傳統運動、水中運動、有氧運動都已證實對膝關節炎患者有益，鍾欣穎指針對患者的運動處方應包含以下三方面。
‧本體感覺訓練：改善平衡力，減低跌倒風險。
‧神經肌肉訓練：訓練身體敏捷度和協調能力。
‧肌力訓練：緩解疼痛，增加肌肉力量，改善關節轉動功能。
若有個別需要，建議向醫生、物理治療師和合資格的健身教練作諮詢，設計針對性的運動計劃。

免費運動班

聖雅各福群會將舉辦免費運動班，50歲或以上及正領取綜援或長者生活津貼人士參加。參加者可於10月16日至31日在網上登記(聖雅各福群會)，聖雅各福群會將於11月6日進行電腦抽籤，成功抽中的人士會稍後收到電話個別通知。

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