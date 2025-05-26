適時休息 長時間工作可影響大腦結構？

亞洲地區的上班一族，不時都會自嘲為「社畜」，原因是工作時間十分長，可能朝九晚十都在公司埋頭苦幹。有研究發現，過長的工作時間不但令人疲倦，更會使大腦內執行功能及情緒調節相關的區域出現明顯變化。

該項由南韓中央大學與延世大學的研究，以當地每星期正常工時上限52小時為界線，將當地110名醫護人員分為過勞組及標準組，前者通常較年輕，教育程度較高。研究透過比較不同研究及腦部磁力共振掃描，從而分析參與者的腦容量。

結果發現，過度工作可能改變認知與情緒相關區塊的大腦結構，因為與標準組比較，過勞組的執行功能與情緒調節相關的大腦區域都有所改變，例如腦中回及腦島的增幅多達19%，前者影響認知能力、注意力、記憶力與語言能力，後者則掌管情緒等功能。研究刊登於《Occupational & Environmental Medicine》。

相信可逆轉

研究人員指出，工作量與大腦個別區域的變化有潛在關係，為過勞者的認知與情感問題提供學術研究的基礎，但他們相信，相關變化可以透過減少工時及恢復正常工作而逆轉。

國際勞工組織與世界衛生組織在2021年的統計顯示，過勞在全球奪去逾74萬人的性命，而且會增加女性罹患糖尿病與認知功能下降的風險。