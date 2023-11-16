適時補充胰島素 幫助保留胰臟功能、控糖更穩定

「醫生，上次抽血的結果還好嗎？」王先生問。 「噢，糖化血色素HbA1c還是比較高喔。」醫生翻開抽血報告說。 「哎呀，怎麼會這樣？」王先生懊惱地說，「我已經吃了好幾種血糖藥，為甚麼還是控制不下來？」

胰島細胞功能每年下降 5% 部分糖友在經過飲食管理、規律運動、按時使用多種口服藥後，血糖仍舊無法達標。博新診所院長許惠春醫生表示，這種狀況可能是因為胰臟功能衰退，胰島細胞無法分泌足夠的胰島素。我們的胰臟會隨著身體老化一同衰退，在確診糖尿病後，胰島細胞的功能每年下降大約4%至5%。 口服降血糖藥的功能主要是刺激胰島素分泌，但是隨著胰島細胞的功能衰退到一定程度時，無論使用再多口服藥都沒有辦法刺激胰臟分泌足夠的胰島素。許惠春醫生說，當口服降血糖藥已經無法有效控制血糖時，就要考慮使用注射的方式來補充胰島素。 及早補充胰島素，有助於保留胰島細胞的功能。許惠春醫生說，胰島素治療能讓胰島細胞休息，也能讓血糖控制更穩定。

「如果患者已經使用4種口服降血糖藥，一般就會建議及早注射胰島素。」許惠春醫生說，「因為注射胰島素不僅可以讓殘存的胰島細胞休息，不要持續過度損耗，也可以盡快穩定血糖，避免高血糖對血管、神經、重要器官造成傷害。在胰島素的治療下，如果可以把血糖長期控制在穩定的狀況，經過醫生評估後，也有機會改為使用口服降血糖藥，或者是減少口服藥物的劑量。」 補充胰島素能讓飲食方面較有彈性，幫助患者維持生活質素，也較不用擔心飯後的高血糖。許惠春醫生說，糖友除了關心飯前血糖，也要注意飯後血糖，因為飯後高血糖會對器官造成更嚴重的傷害。 適合使用胰島素的時機 胰島素是人體不可或缺的荷爾蒙，需要補充胰島素的時機大概有幾種。許惠春醫生說，第一種是「搶救型」胰島素治療，當患者初診斷糖尿病，糖化血色素HbA1c過高，也許高達9%、10%，甚至11%以上，同時合併有高血糖的症狀，例如多吃、多喝、多尿、體重減輕等，便需要積極使用胰島素治療，快速把血糖控制下來。這類治療期通常是1至3個月，待患者的血糖穩定以後，就有機會停針，改成單純的口服降血糖藥繼續治療。 第二種是「強化型」胰島素治療。許惠春醫生解釋，當糖尿病患者罹患一些急性病症的時候，例如需要住院、開刀、外傷等，血糖可能飆高、變得很不穩定，而需要使用胰島素，快速把血糖降下來。因為血糖平穩，對急性病症的復原會有幫助。當急性病症改善之後，強化型胰島素治療也有機會停針。