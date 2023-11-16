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健康
2023-11-16 13:30:05

適時補充胰島素 幫助保留胰臟功能、控糖更穩定

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糖尿病

「醫生，上次抽血的結果還好嗎？」王先生問。

「噢，糖化血色素HbA1c還是比較高喔。」醫生翻開抽血報告說。

「哎呀，怎麼會這樣？」王先生懊惱地說，「我已經吃了好幾種血糖藥，為甚麼還是控制不下來？」

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胰島細胞功能每年下降5%

部分糖友在經過飲食管理、規律運動、按時使用多種口服藥後，血糖仍舊無法達標。博新診所院長許惠春醫生表示，這種狀況可能是因為胰臟功能衰退，胰島細胞無法分泌足夠的胰島素。我們的胰臟會隨著身體老化一同衰退，在確診糖尿病後，胰島細胞的功能每年下降大約4%5%

口服降血糖藥的功能主要是刺激胰島素分泌，但是隨著胰島細胞的功能衰退到一定程度時，無論使用再多口服藥都沒有辦法刺激胰臟分泌足夠的胰島素。許惠春醫生說，當口服降血糖藥已經無法有效控制血糖時，就要考慮使用注射的方式來補充胰島素。

及早補充胰島素，有助於保留胰島細胞的功能。許惠春醫生說，胰島素治療能讓胰島細胞休息，也能讓血糖控制更穩定。

及早補充胰島素，有助於保留胰島細胞的功能。

及早補充胰島素，有助於保留胰島細胞的功能。

「如果患者已經使用4種口服降血糖藥，一般就會建議及早注射胰島素。」許惠春醫生說，「因為注射胰島素不僅可以讓殘存的胰島細胞休息，不要持續過度損耗，也可以盡快穩定血糖，避免高血糖對血管、神經、重要器官造成傷害。在胰島素的治療下，如果可以把血糖長期控制在穩定的狀況，經過醫生評估後，也有機會改為使用口服降血糖藥，或者是減少口服藥物的劑量。」

補充胰島素能讓飲食方面較有彈性，幫助患者維持生活質素，也較不用擔心飯後的高血糖。許惠春醫生說，糖友除了關心飯前血糖，也要注意飯後血糖，因為飯後高血糖會對器官造成更嚴重的傷害。

 

適合使用胰島素的時機

胰島素是人體不可或缺的荷爾蒙，需要補充胰島素的時機大概有幾種。許惠春醫生說，第一種是「搶救型」胰島素治療，當患者初診斷糖尿病，糖化血色素HbA1c過高，也許高達9%10%，甚至11%以上，同時合併有高血糖的症狀，例如多吃、多喝、多尿、體重減輕等，便需要積極使用胰島素治療，快速把血糖控制下來。這類治療期通常是13個月，待患者的血糖穩定以後，就有機會停針，改成單純的口服降血糖藥繼續治療。

第二種是「強化型」胰島素治療。許惠春醫生解釋，當糖尿病患者罹患一些急性病症的時候，例如需要住院、開刀、外傷等，血糖可能飆高、變得很不穩定，而需要使用胰島素，快速把血糖降下來。因為血糖平穩，對急性病症的復原會有幫助。當急性病症改善之後，強化型胰島素治療也有機會停針。

胰島素是人體不可或缺的荷爾蒙，需要補充胰島素的時機大概有幾種。

胰島素是人體不可或缺的荷爾蒙，需要補充胰島素的時機大概有幾種。

第三種是「取代型」胰島素治療。許惠春醫生說，當糖尿病患者的口服藥愈吃愈多，但是依然沒有辦法控制血糖的時候，代表患者的胰臟功能已經明顯不足，使用口服藥已無法刺激胰島細胞分泌更多胰島素，所以需要開始長期使用胰島素。針對接受取代型胰島素治療的患者，醫生會調整、減少口服降血糖藥的使用。

補充胰島素需要採用注射的方式，許惠春醫生說，現在胰島素針劑的設計已經改良得相當友善，外形類似一支原子筆，針頭非常細，注射時只會進到皮下，不會傷害內臟。

「很多糖尿病患者都是打過胰島素了之後才發現，原來胰島素治療是如此方便且能有效控制血糖，並減少口服降血糖藥。」許惠春醫生說，「常聽患者說，早知道如此，就早一點打胰島素。其實，只要與醫生好好配合，就能把血糖控制到最佳的狀態。」

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很多糖尿病患者都是打過胰島素了之後才發現，原來胰島素治療是如此方便且能有效控制血糖，並減少口服降血糖藥。

很多糖尿病患者都是打過胰島素了之後才發現，原來胰島素治療是如此方便且能有效控制血糖，並減少口服降血糖藥。

補充胰島素是治療糖尿病相當有效的方式，如果有下列狀況，就要考慮使用胰島素治療。許惠春醫生說，已經服用4種以上的降血糖藥，還是沒有辦法達標；初診斷糖尿病時，糖化血色素HbA1c相當高，也許是9%10%或更高，且有明顯的高血糖症狀，例如多吃、多喝、多尿、體重減輕，便需要積極補充胰島素，盡快把血糖控制穩定。

 

貼心小提醒

罹患糖尿病時患者可能會感到挫折，但是請不用擔心，只要跟醫療團隊配合，就能把血糖控制穩定。許惠春醫生說，胰島素是身體必需的荷爾蒙，補充胰島素是治療糖尿病的方法之一，能夠讓胰臟休息，幫助保存胰島細胞的功能，最好能按照醫生的建議注射。配合糖尿病治療團隊的指導，調整飲食、運動，便可擁有健康的生活型態，更好的生活質素！

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：適時補充胰島素，幫助保留胰臟功能、控糖更穩定，醫師圖文解析

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