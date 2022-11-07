適當治療銀屑病 無懼秋冬復發期

來到11月份，香港正式步入秋冬季節，市民出街不用汗流浹背，但秋冬季對銀屑病患者來說，卻是病情復發和加重的高峰期，部分患者更被病情拖垮情緒；皮膚專科醫生指，銀屑病雖未能根治，但現今醫學能做到長效控制銀屑病病情，令患者重拾自信。
嚴重影響情緒 衍生心理共病
皮膚專科黎亦翹醫生指出，銀屑病是一種自體免疫系統失調的慢性皮膚病，患者皮膚出現紅色丘疹或斑塊，表層覆蓋著銀色鱗屑，多見於頭皮、耳朵、背部、手肘、膝蓋等部位，而冬季將至，很多患者也表示最近病情加重，不單紅疹、皮屑越來越多，痕癢疼痛，更甚者是發展成銀屑病關節炎，身心煎熬下，情緒大受影響，出現心理共病如抑鬱症及焦慮症。
銀屑病非傳染病 冀大眾減少歧視
而大眾對銀屑病的誤解，亦增加了患者的心理壓力；由於患者皮膚受到症狀影響，出現紅疹、斑塊、皮屑，容易引來奇異目光之餘，更被誤會是傳染病，令患者飽受歧視目光。「很多銀屑病患者因此不敢外出，或在炎夏時堅持穿著長袖衣服與長褲，嚴重影響日常社交生活。」黎亦翹醫生表示，當患者情緒低落，意志消沉，亦會對治療依從性造成影響，產生惡性循環；他希望大眾了解，銀屑病屬免疫系統疾病，不具傳染性，呼籲大眾減少歧視。
黎醫生又指出，銀屑病成因眾多，包括先天遺傳因素與後天環境誘發因素，而對於病情較嚴重的銀屑病患者，醫學界會使用生物製劑作治療；生物製劑能針對引起銀屑病的特定發炎因子，加以抑制，屬針對性治療，副作用亦較舊式藥物少，相對比較安全，而且療效較為顯著持久，令患者日常生活大幅度改善。
沙畫家與醫生聯手 治癒病友心靈
日前，香港銀屑病友會更舉辨了一場別開生面的沙畫短片首映禮，暨常見皮膚病及關節痛症講座，市民踴躍出席，了解相關資訊，場面熱鬧。香港銀屑病友會主席Gary Lai，一向為銀屑病病友謀福祉不遺餘力，這次邀來皮膚專科黎亦翹醫生、風濕科專科黃佩茵醫生，擔任講者，讓社會大眾對各種皮膚病與相關痛症加深認識，從而解開種種誤解。
Gary更希望從藝術角度喚起大眾關注銀屑病患者的訊息，繼早前聯同本港人氣漫畫家「Majeh馬姐」合作，創作以銀屑病為主題的漫畫，最近更邀請到人氣沙畫師鍾雪（Snow），製作沙畫短片；Snow主力創作加入了原創音樂元素的綜合沙畫，一雙妙手，在沙上畫出治癒人心的畫作；這次為香港銀屑病友會創作的沙畫短片，Snow代入病友的心情，表達病友發病以來的身心鬱結，以至後來戰勝心魔，勇敢面對病情，踏出腳步，享受多姿多彩的世界。而沙畫師Snow更現身這次沙畫短片首映禮，與香港銀屑病友會主席Gary一起傳達「勿歧視，齊共融」的訊息，讓銀屑病患者能放下心結，享受生活並活在當下。