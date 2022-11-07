適當治療銀屑病 無懼秋冬復發期

來到11月份，香港正式步入秋冬季節，市民出街不用汗流浹背，但秋冬季對銀屑病患者來說，卻是病情復發和加重的高峰期，部分患者更被病情拖垮情緒；皮膚專科醫生指，銀屑病雖未能根治，但現今醫學能做到長效控制銀屑病病情，令患者重拾自信。

嚴重影響情緒 衍生心理共病

皮膚專科黎亦翹醫生指出，銀屑病是一種自體免疫系統失調的慢性皮膚病，患者皮膚出現紅色丘疹或斑塊，表層覆蓋著銀色鱗屑，多見於頭皮、耳朵、背部、手肘、膝蓋等部位，而冬季將至，很多患者也表示最近病情加重，不單紅疹、皮屑越來越多，痕癢疼痛，更甚者是發展成銀屑病關節炎，身心煎熬下，情緒大受影響，出現心理共病如抑鬱症及焦慮症。

銀屑病非傳染病 冀大眾減少歧視

而大眾對銀屑病的誤解，亦增加了患者的心理壓力；由於患者皮膚受到症狀影響，出現紅疹、斑塊、皮屑，容易引來奇異目光之餘，更被誤會是傳染病，令患者飽受歧視目光。「很多銀屑病患者因此不敢外出，或在炎夏時堅持穿著長袖衣服與長褲，嚴重影響日常社交生活。」黎亦翹醫生表示，當患者情緒低落，意志消沉，亦會對治療依從性造成影響，產生惡性循環；他希望大眾了解，銀屑病屬免疫系統疾病，不具傳染性，呼籲大眾減少歧視。