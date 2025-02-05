遲發性肌肉痠痛｜跑完馬拉松後腳痛？熱水浴、恢愎跑等4招紓緩

不少跑手完成渣打馬拉松，早的話可能賽後開始，又或睡完一覺明天起來，就會發覺雙腿十分痠痛，這種痠痛稱之為「遲發性肌肉痠痛」(DOMs)。

以前的理論指出是乳酸在肌肉內堆積，而令肌肉感到痠痛。不過這個理論已被推翻，因為在無氧能量系統所產生的乳酸，很快便會變成乳酸鹽，繼而被身體回收再利用以產生能量，所以它根本不會在身體長時間存在，更與遲發性肌肉痠痛沒有關係。而現今的理論認為，肌肉在離心收縮時，肌肉纖維反覆被拉長並造成輕微的損傷，所產生的發炎反應。這多數出現於做不熟悉的運動、或者強度超過平日可以負荷的時候。

遲發性肌肉痠痛可持續長達一周

DOMs一般來說在運動完後8至24小時開始產生，大約在運動後24至72小時到達痠痛高峰，並一般於5至7日完全恢復。