選對書包 預防兒童寒背

寒背是一種常見的脊柱疾病，學名為脊柱後凸(Kyphosis)。患者雙肩前傾，同時胸椎過度向後彎曲，導致背部呈現圓弧狀。脊骨神經科醫生黎思駿表示，兒童寒背，在本港十分普遍。主要由不良姿勢和習慣引起，例如癱坐在椅子、長期低頭使用電子產品、書包過重導致身體不平衡等。 黎思駿指出，「學童日常背書包的姿勢錯誤，加上書包過重，會對脊椎造成負擔。當學童背負過重的書包時，重量會集中於腰背部位，導致身體重心向後移動。為了抵銷這種重心後移，學童往往會下意識地彎腰寒背，試圖維持身體平衡。這種錯誤姿勢會使脊柱過度彎曲，導致頸背肌肉長期處於緊張狀態，加重脊柱和背部肌肉的負擔，使其失去正常的生理曲度、變形和勞損。」

影響身高發育 造成慢性疼痛 學童正處於快速生長階段，骨骼和肌肉的發育尚未成熟，相對較為脆弱。長期寒背可致持續的背部和頸部肌肉緊張，造成慢性疼痛。如沒有及時處理孩子的寒背問題，不僅影響姿勢和外觀，對其成長和健康帶來負面影響，有機會在成年後，發展為更嚴重的脊柱疾病，增加未來的健康負擔。 正確背書包方法 尋找到適合的書包，也要懂得如何背書包。首先，調整書包高度，讓書包頂端高度與肩膀保持同一高度，並檢查兩邊帶子是否對稱，確保重量平均分配。若書包有腰帶，建議盡量扣在腰部兩側較突出的骨頭位置(髂骨)，讓腰帶分擔部分書包重量。然後，將輔助肩帶拉緊，使書包緊貼背部。最後，將胸扣位置調整至腋下高度，並固定肩帶。



每天收拾書包 父母應指導孩子根據課堂時間表和書包間隔收拾書包，減少不必要重量，而收拾要點為重心靠近背部。將較大且重的書本放在有鬆緊帶的夾層，避免書本往前傾倒。如太多書，可將較輕的書本放在書包中央空間，保持重心平衡。中央空間可放體積較大和不常拿取的物品，較輕的物品放在上面，避免重物壓迫背部。常用的物品如水壺、雨傘等，放在書包的兩側外袋。善用收納袋將物品分開收納，例如文具、功課及習作、零錢及鑰匙等輕巧物品。定期將不需要的物品取走。 駝背矯正帶是否有效？ 很多家長會在網上購買「駝背矯正帶」給子女佩戴，希望改善寒背姿勢。黎思駿表示，過度使用駝背矯正帶可導致反彈效果。原因是發育中的學童會漸漸倚賴矯正帶，而自身的肌力並沒有鍛煉機會。所以，要改善學童寒背問題，應尋求專業意見，找出寒背的原因，並提供針對性的建議和指導，從根本上解決問題。 選購書包貼士

開學季節，不少家長也會為子女選購新書包，一個合適的書包，對預防兒童寒背尤為重要，可參考以下3點。

1. 理想的書包重量不應超過孩子體重的10%，避免對脊椎造成壓力。

2. 書包設計應符合人體工學，設有腰帶和胸扣，以減輕肩背的負擔。

3. 書包的體積大小也是重要考量，最適合長度為兒童的肩膀到髖關節，而寬度則以不影響手臂擺動為準則。