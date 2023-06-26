避免兒童深近視 把握控制時機

兒童近視很普遍，家長應及早正視，以免兒童變成深近視帶來嚴重眼疾的風險。調查發現20%小學生首次驗眼便有275度或以上近視，香港執業眼科視光師協會鼓勵家長每年帶子女接受綜合眼科視光檢查，亦建議政府制訂兒童近視控制政策，並資助學童檢查眼睛。
近視的成因主要有遺傳及環境兩方面，父母有近視，子女患近視的風險便提升；而長期近距離用眼活動，如閱讀、使用電子產品等，都會較易有近視。香港執業眼科視光師協會成員李一婷博士表示，近年不乏年輕視網膜脫落個案，或與深近視有關，「臨床上亦見過3個中學生出現視網膜穿孔，幸而仍可補救保住視力。」
近半數首次驗眼已有近視
就小學生的近視情況，協會向學生家長作出問卷調查。結果發現疫情下學童每日平均花4.4小時使用電子產品，而每日戶外活動時間平均只有45分鐘。至於近視情況，有48%學童首次驗眼時發現有近視，平均達165度，當中20%人達275度或以上；有近視的兒童當中，高小和初小分別平均達200度和170度近視，超過425度的分別佔4%和6%。
深近視認知不足
至於驗眼情況，69%家長曾帶子女驗眼，首次驗眼年齡平均為6歲，愈七成因子女視力出現問題，或按老師、學童保健職員等建議才前往檢驗；而沒有帶子女驗眼的主要原因為子女沒投訴看不清楚(72%)。六成家長認為深近視難避免，能夠正確選出深近視眼疾風險為視網膜脫落、青光眼、黃斑病變及白內障的家長只有11%。香港執業眼科視光師協會外務秘書蕭志忠認為家長對深近視的認知不足，「近視並無『安全水平』，有問題才驗眼並不理想，或錯過了控制近視的時機。」
三方面配合
若以是次調查結果，配合人口統計數字，以及近視加深模型推算，初小學童到17歲時將有接近6萬人患深近視，或導致1,902宗視網膜脫落(3.2%發病率)個案。由於深近視的眼疾風險不能逆轉，及早控制近視才是上策。香港執業眼科視光師協會會長郭偉華指出，「管理近視需要學童、家長和視光師三方面配合，學童培養良好用眼習慣，多做戶外活動；家長每年帶子女接受綜合眼科視光檢查，並以身作則重整使用電子產品習慣；最好由同一視光師全程跟進學童近視情況，需要時度身訂造控制方案。」
控制近視加深有4種方法，包括近視控制眼鏡片、近視控制隱形眼鏡、角膜矯形鏡及阿托品眼藥水。研究指出幾種方法都有助減慢或抑制近視加深，郭偉華續指，「視光師會因應學童的生活習慣、平衡各種效益與風險去選擇近視控制方案，例如學童經常運動，會考慮隱形眼鏡類型；若較多戶外活動，便未必選擇眼藥水，因或有畏光副作用。」另一方面，新加坡的國家預防近視計劃有效減低深近視比率達39%，香港執業眼科視光師協會認為可參考，建議於基層醫療藍圖制訂兒童近視控制政策，資助全港學童3歲起每年接受綜合眼科視光檢查，由同一視光師長期跟進，並為所有近視快速加深的學童提供個人化近視控制服務。