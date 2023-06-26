避免兒童深近視 把握控制時機

近視的成因主要有遺傳及環境兩方面，父母有近視，子女患近視的風險便提升；而長期近距離用眼活動，如閱讀、使用電子產品等，都會較易有近視。香港執業眼科視光師協會成員李一婷博士表示，近年不乏年輕視網膜脫落個案，或與深近視有關，「臨床上亦見過3個中學生出現視網膜穿孔，幸而仍可補救保住視力。」

兒童近視很普遍，家長應及早正視，以免兒童變成深近視帶來嚴重眼疾的風險。調查發現20%小學生首次驗眼便有275度或以上近視，香港執業眼科視光師協會鼓勵家長每年帶子女接受綜合眼科視光檢查，亦建議政府制訂兒童近視控制政策，並資助學童檢查眼睛。

近半數首次驗眼已有近視

就小學生的近視情況，協會向學生家長作出問卷調查。結果發現疫情下學童每日平均花4.4小時使用電子產品，而每日戶外活動時間平均只有45分鐘。至於近視情況，有48%學童首次驗眼時發現有近視，平均達165度，當中20%人達275度或以上；有近視的兒童當中，高小和初小分別平均達200度和170度近視，超過425度的分別佔4%和6%。

深近視認知不足

至於驗眼情況，69%家長曾帶子女驗眼，首次驗眼年齡平均為6歲，愈七成因子女視力出現問題，或按老師、學童保健職員等建議才前往檢驗；而沒有帶子女驗眼的主要原因為子女沒投訴看不清楚(72%)。六成家長認為深近視難避免，能夠正確選出深近視眼疾風險為視網膜脫落、青光眼、黃斑病變及白內障的家長只有11%。香港執業眼科視光師協會外務秘書蕭志忠認為家長對深近視的認知不足，「近視並無『安全水平』，有問題才驗眼並不理想，或錯過了控制近視的時機。」