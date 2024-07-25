避免子宮頸癌風險應落實3早原則！停經、無性行為也要抹片篩檢嗎？

32歲A小姐結婚後前往門診接受婚後孕前檢查，經醫生建議同時進行子宮頸抹片檢查，結果發現有癌前病變，頓時感到晴天霹靂，不過經醫生說明後，A小姐於門診進行子宮頸圓錐狀切除局部病變組織，之後定期抹片追蹤，在手術傷口復原後，A小姐不僅順利懷孕，還生下健康的寶寶。

藉由此案例提醒婦女，應定期接受子宮頸抹片檢查，落實3早原則，不要因為害怕結果異常而不檢查，若在癌前病變就早期發現，治療與處置相對簡單，大部分只需簡單門診手術、監察就能恢復健康，不過如果已演變成癌症，可能就需要切除子宮或接受化療、電療，對健康及生活質素影響相當大。