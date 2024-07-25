避免子宮頸癌風險應落實3早原則！停經、無性行為也要抹片篩檢嗎？

32歲A小姐結婚後前往門診接受婚後孕前檢查，經醫生建議同時進行子宮頸抹片檢查，結果發現有癌前病變，頓時感到晴天霹靂，不過經醫生說明後，A小姐於門診進行子宮頸圓錐狀切除局部病變組織，之後定期抹片追蹤，在手術傷口復原後，A小姐不僅順利懷孕，還生下健康的寶寶。
藉由此案例提醒婦女，應定期接受子宮頸抹片檢查，落實3早原則，不要因為害怕結果異常而不檢查，若在癌前病變就早期發現，治療與處置相對簡單，大部分只需簡單門診手術、監察就能恢復健康，不過如果已演變成癌症，可能就需要切除子宮或接受化療、電療，對健康及生活質素影響相當大。
子宮頸癌多因性行為染1病毒引發 應落實3早原則
大部分子宮頸癌是經由性行為感染人類乳頭瘤病毒(HPV)所引起的，雖然多數HPV感染者會自行痊愈，但小部分會持續感染引起細胞惡性病變，再由癌前病變進展為子宮頸癌。
由於早期子宮頸癌並無明顯症狀或疼痛，不容易察覺異狀，因此需要透過篩檢才有機會早期發現異常病灶。子宮頸癌第0至1期的個案5年存活率可達九成以上，第2期個案則為七成以上，若等到第4期才被發現，5年存活率只有兩成。因此，婦女應落實3早原則「早篩檢、早發現、早治療」，30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。
無性生活、已停經還要篩檢？檢查結果正常就沒事？
子宮頸癌是慢性漸進疾病，潛伏時間可長達10至20年，即使已經沒有性生活，或已經停經的婦女，仍須定期接受子宮頸抹片檢查，若子宮頸癌篩檢結果異常，應到醫療院所進一步檢查，並依醫囑覆診監察及治療；即使檢查結果正常，若仍有任何異狀也應盡速就醫。
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