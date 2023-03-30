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健康
2023-03-30 18:30:30

避免安眠藥成癮 優良睡眠才是上策

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安眠藥

恩主公醫院神經內科孫瑜主任表示，許多有失眠困擾的病人都希望醫師開立安眠藥，但在所有的醫療書籍期刊及用藥規範上，都建議安眠藥治療失眠，只能短暫使用，避免長期開立。

失眠是最常見的睡眠疾病之一，睡不著、睡不好或睡不飽都是病人經常主訴的困擾！為能安穩入睡，許多人常求助於安眠藥，但長期濫用可能愈吃愈多，甚至因此成癮，且鎮靜劑、安眠藥並不能帶給人們正常的睡眠結構，在醫療文獻上也已證實長期使用這類藥物會導致罹患各種疾病。

 

避免初期就養成 吃安眠藥習慣

失眠又分為急性及慢性失眠，生活中發生了重要的事情，都可能造成暫時失眠，但若是超過3個月經常難入睡，或難以維持睡眠，就稱為慢性失眠。恩主公醫院神經內科孫瑜主任表示，許多有失眠困擾的病人都希望醫師開立安眠藥，但在所有的醫療書籍期刊及用藥規範上，都建議安眠藥治療失眠，只能短暫使用，避免長期開立。

孫瑜主任建議先以非藥物療法作為首要治療，醫師會先詳細詢問就診者的病史資料，找出可能的引發失眠原因，例如身體其他疾病、藥物等等。或是透過睡眠檢查中心，進行腦波等多項生理回饋儀，來協助民眾利用呼吸訓練、放鬆肌肉訓練、及自我控制腦波的訓練方法，達到放鬆及助眠的效果。

床上玩手機

臥室的功能就是睡覺，請勿在臥室進行看書、看電視、玩手機、運動、吃東西、討論事情。

治療失眠問題 十點幫助建議

孫瑜主任呼籲，藥物在失眠的治療上非第一線選擇，睡眠佔人生三分之一的時間，可以透過以下十點建議，幫助自己建立良好的睡眠：

  1. 臥室的功能就是睡覺，請勿在臥室進行看書、看電視、運動、吃東西、討論事情。
  2. 想睡再去睡，毫無睡意別去躺著。
  3. 20分鐘內仍無法入睡，考慮起身靜坐或看書，直至想睡再回臥室躺。
  4. 不論前晚睡多少，每天早上固定時間起床。
  5. 早上起床後，開燈、開窗簾，或出外接觸陽光。
  6. 白天盡量不要午睡，若一定要午睡的話，請小於半小時。
  7. 運動時間盡量在白天，晚上太晚運動會難以入睡。
  8. 晚餐與睡眠時間至少間隔2小時，晚上吃大餐或太飢餓都會影響睡眠。
  9. 晚上避免喝咖啡、茶與含糖飲料(如珍珠奶茶)，吸煙喝酒都會影響睡眠，晚上睡前不宜喝酒。
  10. 不要把煩惱帶進臥室，晚上睡前不宜回想與討論白天的事，避免在睡前計劃未來，保持身心放鬆。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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