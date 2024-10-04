避免極端飲食 飲食中缺乏蛋白質抗原或增腸道腫瘤風險

近年出現各種聲稱可以減肥及改善健康的飲食法，例如生酮飲食、間歇性斷食，其中大家有沒有聽說過「要素飲食」(elemental diet)？這種不含蛋白質、只有簡單胺基酸的特殊飲食，被用來控制體重或改善腸道問題，但日本研究發現，食物中的蛋白質抗原，例如牛奶和肉類中的蛋白質，可能有助於抑制小腸腫瘤的生長，反映若長期進行要素飲食或會增加罹患小腸腫瘤的風險。

T細胞數目出現差異

該項在《Frontiers in Immunology》發表的研究，揭示食物抗原雖經常被視作過敏反應的源頭，但原來可以刺激腸道免疫系統，進而抑制腫瘤的形成。他們利用帶有腫瘤抑制基因突變的小鼠進行測試，發現正常飲食的小鼠，較少發生小腸腫瘤，但飲食中沒有蛋白質抗原的小鼠，小腸腫瘤數量則較多。

為了進一步驗證抗原的作用，研究人員在無抗原食物中添加普遍存在於肉類的抗原——白蛋白(albumin)，小鼠進食後小腸腫瘤的生長受到抑制，證實腫瘤抑制與食物抗原存在關係。另一方面，分析亦顯示，食用不同食物的小鼠，其小腸中的免疫細胞，特別是T細胞的數量，也存在顯著差異，其中進食無抗原食物的小鼠，T細胞數量明顯少於正常進食的小鼠。