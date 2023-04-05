避孕｜一文睇清男性結紮點樣做？會影響性功能？

隨著醫學進步、社會風氣的改變，不少好男人願意為老婆結紮。男性結紮並不是割雞雞這麼可怕的事情，「輸精管結紮術」的原理在於截斷輸精管，進而達到避孕效果。不過結紮會不會影響性功能？有哪些後遺症？來看看專家怎麼說。 輸精管結紮術的原理 《現場科學》(LIVE SCIENCE)報道，美國每年有50萬名男性接受輸精管結紮術。美國疾病管制暨預防中心(CDC)表示，精子是在睾丸中產生的，輸精管是連接睾丸和陰莖的管道，輸精管結紮術便是切割或密封輸精管，當精子不能輸送到精液中，就能達到避孕效果。 考慮清楚要結紮了嗎？ 克利夫蘭醫學中心(Cleveland Clinic)表示，當男性確定他們不想要小孩，或是不打算再生小孩時，就會考慮進行結紮。

結紮手術兩種類型比一比 結紮手術目前有兩類，一種是傳統輸精管結紮術，另一個則是無刀口輸精管結紮術。這兩種手術方式的效果沒有差異，患者都須進行局部麻醉。相較傳統手術，無刀口輸精管結紮術可減少出血、感染和疼痛，並縮短手術時間。 傳統輸精管結紮術： 醫生會在陰囊上做小切口，取出一小段輸精管截斷並綁起來，止血之後縫合。由於兩側陰囊內皆有輸精管，因此兩側都須做手術，術後會有兩個小傷口。 無刀口輸精管結紮術： 不需要切口，醫生觸摸找到輸精管後，用手術夾固定位置，接著在陰囊上穿刺小洞，即可將輸精管拉出來，剪斷、綁緊後電燒癒合，再將輸精管歸位。 輸精管結紮術有效嗎？ 妙佑醫療國際(Mayo Clinic)說明，輸精管結紮術是一種非常有效的節育方法，成功率超過99%。 會影響男性雄風嗎？ 美國泌尿外科協會醫師帕魯什巴巴爾(Paurush Babbar)釋疑，結紮並不會影響性功能，精液也不會明顯改變；英國諾丁漢大學生理學生殖和發育副教授亞當沃金斯(Adam Watkins)說明，睾丸會繼續製造精子，但無法經由輸精管到儲精囊。 是否有懷孕風險？ 美國疾病管制暨預防中心提醒，男性結紮後，另一半仍有懷孕的可能性。醫師說明，結紮術很有效，但不會立即起作用，患者完全絕育通常需要幾個月的時間，這段時間建議男性使用其他方式來避孕，直到術後精液分析完成，通常是在手術後12周，或是射精20次呈陰性(精液內無精子)，才算安全完成。