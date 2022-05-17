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2022-05-17 17:45:36

避孕｜意外懷孕個案增 邊種避孕方法最好？

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意外懷孕個案增 邊種避孕方法最好？

意外懷孕個案增 邊種避孕方法最好？

去年聯合國人口基金報告指，因疫情影響，平均有3.6個月無法獲得避孕服務，超過100個國家導致140萬宗意外懷孕。在香港，非牟利機構青躍接收到與意外懷有關的求助個案，亦於2020年開始急升達3倍，個案數字持續上升。

 

避免僥倖心態

青躍項目助理經理(性教育工作者)蔡嘉莉指，過往青躍每月接獲約56宗意外懷孕求助個案，但2020年開始數字急升，連續兩年平均每月達20宗個案，「雖然多數女生知道要做避孕措施，但因服膺伴侶要求，性交時沒有全程使用安全套，甚至不使用安全套。另一方面，她們誤信『前七後七』、『體外射精』等方法便足夠，抱持僥倖心態，以為之前幾次冇事，今次就唔會中。」

青躍項目助理經理(性教育工作者)蔡嘉莉

蔡嘉莉指不少女生對女性主導的避孕方法有誤解而抗拒。

打亂人生計劃

意外懷孕之後，無論作出任何決定，都要面對一連串問題，並打亂人生計劃，如未能及時得到支援，難感到徬徨無助，甚至崩潰。蔡嘉莉續稱，向青躍尋求輔導支援的女生大多來自低收入及邊緣家庭，缺乏家人支持下輔導服一般需要36年，有些個案更須跟進長達8年。

輔導

曾有個案須輔導跟進長達8年。

鼓勵做好雙重防護

避孕是雙方責任，女生不可只依賴男生採取避孕措施。同時有不少女生會因偏見或誤解而抗拒荷爾蒙避孕方法，包括避孕丸和藥性子宮環等。其實兩者都是成效高和可靠的方法。蔡嘉莉認如男女都做好避孕措施作出「雙重防護」，就可以避免因意外懷孕影響一生。

性行為

男女雙方都做好避孕措施，便大大減低意外懷孕的機會。

高效避孕方式

高效避孕方式 避孕丸：含荷爾蒙抑制功能，阻止排卵，每天服用，避孕效果達93%至99.7%。 避孕針：含荷爾蒙抑制功能，阻止排卵，每次注射有效期由1個月至13星期不等，避孕效果達94%至99.8%。 子宮環：阻止精子與卵子相遇或卵子受精後著床，須由醫護人員放子宮環放入子宮，並定期檢查，有效期約5至10年，有超過99%避孕功效。 安全套：阻止精子進入子宮，除避孕外也減低性病感染風險。男用安全套有87%至98%避孕功效；女用安全套則較低，約有79%至95%。 緊急避孕丸：俗稱事後丸，須於性行為後盡快服用，失敗率有1%至3%。此方法不可用作常避孕方法。
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