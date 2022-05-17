避孕｜意外懷孕個案增 邊種避孕方法最好？

去年聯合國人口基金報告指，因疫情影響，平均有3.6個月無法獲得避孕服務，超過100個國家導致140萬宗意外懷孕。在香港，非牟利機構青躍接收到與意外懷有關的求助個案，亦於2020年開始急升達3倍，個案數字持續上升。

避免僥倖心態

青躍項目助理經理(性教育工作者)蔡嘉莉指，過往青躍每月接獲約5至6宗意外懷孕求助個案，但2020年開始數字急升，連續兩年平均每月達20宗個案，「雖然多數女生知道要做避孕措施，但因服膺伴侶要求，性交時沒有全程使用安全套，甚至不使用安全套。另一方面，她們誤信『前七後七』、『體外射精』等方法便足夠，抱持僥倖心態，以為之前幾次冇事，今次就唔會中。」