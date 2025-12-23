避開假日腸胃炎陷阱

踏入年尾，各種聚會接踵而來，大魚大肉、自助餐、火鍋和甜品幾乎變成指定動作，腸胃同時被推到極限。很多人節後出現屙嘔肚痛，只當是「食滯」或休息不足？當中可能涉及腸胃炎，甚至脫水問題。 香港專科腸胃肝臟科專科醫生施婉珍認為，社交活動密集的時段急性腸胃炎個案增加，並非單純「吃多了」，「而是多個風險因素同時出現：短時間內攝取大量高油脂、高糖分及難消化食物，超出個人腸胃負荷；聚會中食物長時間放置於室溫、重複加熱或由多人分次取用，若處理和儲存不當令易細菌及病毒孳生。再加上假期作息紊亂、熬夜、飲酒及壓力等，免疫力短暫下降，感染風險自然上升。」

與感染性病原體相關 急性腸胃炎多與感染性病原體相關。施婉珍解釋，「病毒性腸胃炎的常見病原體包括諾如病毒、輪狀病毒及腺病毒等，經糞口途徑傳播，可透過受污染的食物、飲用水、餐具或雙手在人群中迅速擴散；細菌性腸胃炎的常見病原體為沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及腸炎弧菌等，通常與未完全煮熟、不新鮮或冷藏不當的食物有關。」 暫停固體食物 當出現腹瀉、嘔吐、腹痛甚至低燒時，首要預防脫水及讓腸胃休息。施婉珍指若症狀輕微，可在家中適當自我照顧： •暫停進食固體食物，改為小量多次補充液體，例如清水或口服補充溶液。 •症狀稍為緩和後，可選擇清淡、易消化食物，如白粥、烤麵包、梳打餅、香蕉或蘋果蓉。暫時避免油膩、辛辣、高纖食物等，減少對腸道的刺激。 •多休息，避免劇烈活動及飲酒。 若每日腹瀉次數頻密(超過6至8次)、持續高燒、糞便帶血或變黑、持續或劇烈腹痛、嘔吐導致幾乎無法進食或喝水、尿量明顯減少、口乾、眼眶凹陷、意識模糊，或患者本身是幼兒、長者、孕婦、長期病患者或免疫功能較弱人士，就應即時求醫。



維持足夠水分及電解質 就診時，醫生會先詳盡詢問病史及症狀，並評估腹痛和脫水程度等。如懷疑細菌性腸胃炎或存在併發症風險，醫生或安排大便樣本檢查，揪出病原體。 大部分急性腸胃炎在數天內會逐漸好轉，治療重點是支持性療法，維持足夠水分及電解質。施婉珍續指，藥物則視乎病因及臨床情況而定，「止瀉藥及止吐藥可在醫生評估後選擇性使用，若懷疑細菌性腸胃炎，尤其是伴有血便或高燒時，通常不建議自行使用止瀉藥，以免延緩病原體排出或掩蓋嚴重病情。細菌感染個案可用抗生素；腹痛可處方適度解痙藥物，並密切留意電解質平衡及腎功能。」 避免暴飲暴食 預防急性腸胃炎，須確保良好食物衛生及適度飲食節制。海鮮、肉類及蛋類必須徹底煮熟；生熟食物分開處理及存放，避免交叉污染。外出用膳應避免放置時間過長、外觀乾枯或溫度控制欠佳的菜式。避免連續多天暴飲暴食，維持七至八成飽，限制酒精攝取，並保持充足睡眠及適量運動。施婉珍提醒，在病毒性腸胃炎常發季節，要格外注意公共設施和共用物品的清潔及消毒。