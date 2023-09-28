避開飲料陷阱 注意糖攝取量

炎炎夏日讓人更渴望冰飲，每天一杯飲料或甜冰品已成多數人的日常，但通常忽略了這些飲品中，添加的糖多為「高果糖糖漿」，攝取過多不僅導致體重增加、腰圍變寬，還可能引發例如糖尿病、肥胖、代謝症候群、老化等多種健康危機。

飲料糖分超標 影響身體機能

38歲的蕭先生因急性胰臟炎至衛生福利部臺北醫院住院治療，出院後於門診持續監察，由內分泌科收案加入糖尿病共照網，並轉介營養諮詢。覺嘉欣營養師詢問後發現，蕭先生每天喝飲料所含糖量非常驚人，例如早餐500毫升的含糖紅茶及榛果拿鐵，下午是700毫升水果茶等手搖飲，晚上喝一瓶可樂。

世界衛生組織建議，成人每天熱量需求2,000大卡計算精製糖攝取應少於50克，理想值為25克以下，而經過飲食評估，蕭先生每日累積攝取的精製糖恐怕已超過100克，因此，覺嘉欣營養師建議蕭先生改喝微糖甚至是無糖飲料與咖啡，避免攝取過多糖分導致血糖不穩定，影響身體機能。