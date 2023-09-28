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健康
2023-09-28 13:30:05

避開飲料陷阱 注意糖攝取量

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糖尿病

炎炎夏日讓人更渴望冰飲，每天一杯飲料或甜冰品已成多數人的日常，但通常忽略了這些飲品中，添加的糖多為「高果糖糖漿」，攝取過多不僅導致體重增加、腰圍變寬，還可能引發例如糖尿病、肥胖、代謝症候群、老化等多種健康危機。

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飲料糖分超標 影響身體機能

38歲的蕭先生因急性胰臟炎至衛生福利部臺北醫院住院治療，出院後於門診持續監察，由內分泌科收案加入糖尿病共照網，並轉介營養諮詢。覺嘉欣營養師詢問後發現，蕭先生每天喝飲料所含糖量非常驚人，例如早餐500毫升的含糖紅茶及榛果拿鐵，下午是700毫升水果茶等手搖飲，晚上喝一瓶可樂。

世界衛生組織建議，成人每天熱量需求2,000大卡計算精製糖攝取應少於50克，理想值為25克以下，而經過飲食評估，蕭先生每日累積攝取的精製糖恐怕已超過100克，因此，覺嘉欣營養師建議蕭先生改喝微糖甚至是無糖飲料與咖啡，避免攝取過多糖分導致血糖不穩定，影響身體機能。

夏日飲品果糖陷阱

常見飲品果糖含量一覽。

小心「高果糖糖漿」 甜度比蔗糖高

覺嘉欣營養師進一步說明，一般被廣為使用於汽水、飲料、糕點、麵包等做為甜味劑的都是「高果糖糖漿」，因為這種以澱粉為原料製成的人工甜味劑，甜度比蔗糖高，即使用較少的量也能達到甜度效果，但因為高果糖玉米糖漿的主要是經由果糖激酶在肝臟中代謝，容易增加肝臟內生性脂質合成，導致脂肪肝、血脂異常等問題，其中間產物「腺嘌呤」會代謝成尿酸，增加痛風及泌尿道結石風險，且也會對內分泌產生影響，導致胰島素阻抗，增加發炎反應、第二型糖尿病及肥胖等問題，對於健康的危害不可不慎。

覺嘉欣營養師建議飲食把握4原則，減少糖分攝取以避免含糖量超標：

  1. 喝飲料一律改點無糖飲料；
  2. 喝果汁改成吃天然水果；
  3. 喝調味乳改喝鮮奶；
  4. 有標示的包裝食品，一律要查看營養標示及成分，注意熱量、含糖量與糖分來源。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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