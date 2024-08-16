還來不及吃藥就痛完！痛感短卻擾人的「冰錐頭痛」緊要嗎？

原發性刺戳性頭痛又稱「冰錐頭痛」，在偏頭痛患者中很常見。

40歲吳先生因強烈頭痛一個多禮拜苦不堪言，每一次痛的位置不太一定，痛感像針尖或釘子刺到的感覺，時間很短，常常不到1秒、最多不到5秒就消失。雖然每次刺痛之間都沒有症狀，但不知何時發作的不安感，仍讓他緊張不已，也擔心是嚴重的疾病，因而就醫。經過進一步問診和神經理學檢查後，診斷吳先生是「原發性刺戳性頭痛」(primary stabbing headache，PSH)，透過適當用藥一周後，症狀顯著改善。

安南醫院神經內科醫生杜宜憲指出，原發性刺戳性頭痛又稱「冰錐頭痛」，在偏頭痛患者中很常見。這種以針刺感為主的頭痛，持續時間通常1秒到數秒，八成患者的頭痛不到3秒鐘就消失。而刺痛感通常在頭皮的某個固定位置，也可能會變動部位，像是出現在臉部。有偏頭痛病史者，則常出現在偏頭痛發作部位，甚至和偏頭痛同時發作。

原發性刺戳性頭痛又稱冰錐頭痛 痛感短暫且痛處常固定

原發性刺戳性頭痛又稱冰錐頭痛 痛感短暫且痛處常固定

原發性刺戳性頭痛又稱冰錐頭痛 痛感短暫且痛處常固定

若頭痛側出現流淚、紅眼、鼻塞流鼻水、眼皮下垂或水腫、前額及臉出汗等症狀，抑或針刺感出現在臉部，則需考慮是否為特殊的三叉自律神經頭痛。

發作初期不易與頭皮帶狀皰疹區分 需明確診斷以正確治療

杜宜憲醫生解釋，冰錐頭痛特徵雖明顯，但仍必須排除其他可能性，例如發作初期不容易和頭皮帶狀皰疹區分，若出現皮膚小水泡，要及時求診皮膚科或神經內科。

此外，若頭痛側出現流淚、紅眼、鼻塞流鼻水、眼皮下垂或水腫、前額及臉出汗等症狀，抑或針刺感出現在臉部，則需考慮是否為特殊的三叉自律神經頭痛，因相關檢查和治療方向與冰錐頭痛差異甚大。

杜宜憲醫生提及，一旦確定是冰錐頭痛，一般數天到數個禮拜內會自行痊愈，除非太過頻繁或疼痛難以忍受，才需進一步服用藥物治療。

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