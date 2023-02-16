邊啲食物傷胃？快記低！就係呢兩種

甜食、刺激性食物、酒精、有氣飲料、咖啡因等，容易刺激胃酸分泌增加，而影響胃排空時間的食物，像是高油、糯米類等，會增加胃部負擔，這些都是所謂的傷胃食物。

癌症關懷基金會執行長黃翠華營養師表示，甜食、刺激性食物、酒精、氣泡飲、咖啡因等，容易刺激胃酸分泌增加，而影響胃排空時間的食物，像是高油、糯米類等，會增加胃部負擔，這些都是所謂的傷胃食物。

5 類食物易刺激胃酸分泌 過多胃酸會引起不適

胃酸分泌過多，容易造成胃部不適，長期下來，容易對胃產生傷害。黃翠華營養師指出，有5類食物容易導致胃酸分泌過多，首先是「甜食」，不僅會刺激胃酸分泌過多，許多研究也指出，糖分攝取過量會使許多疾病的發生率、死亡率增加。

黃翠華營養師提到，甜食還具有成癮性，民眾要特別注意，應避免過度喜好或過度依賴甜食，因此「減糖」是很重要的生活習慣，尤其胃不好的人應忌甜食，一般人也要盡量減少。

此外，「刺激性的食物」像是胡椒、辣椒、生洋葱、生大蒜等，也會刺激胃酸分泌過多。黃翠華營養師建議，這些食物應盡量避免，洋蔥、大蒜最好煮熟後減少其刺激性再吃。

而酒精、咖啡、有氣飲料也容易刺激胃酸分泌，應減少攝取。不過，要完全排除這些食物，對民眾來說其實相當困難，黃翠華營養師表示，如果要吃這些食物，切記！千萬不可以空腹吃，但最好還是減少攝取。