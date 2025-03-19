邊款素食最健康？醫生揭魚素/奶素/全素可致3大健康風險

不同的吃素習慣也可能對身體造成不同影響。有醫生指出，魚素、奶素和全素在營養攝取上存在顯著差異，因此它們所帶來的潛在健康風險也各異。醫生列出各款吃素的8大風險，並提供了相應的營養補充建議。

比拼魚素/奶素/全素營養差異

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，越來越多人開始關心魚素、奶素和全素的飲食選擇。其實三種素食模式各有特色，對健康的影響也有所不同。三大素食的定義和營養攝取差異如下：

1. 魚素者（Pescatarians）主要以蔬果和適量魚類為食，但不食用其他肉類。

Omega-3優勢：每週攝取2-3份深海魚（如鯖魚、三文魚），EPA/DHA含量達1,250mg，顯著高於全素者。

維他命B12：血中濃度較全素者高58%，貧血風險會降低。

2. 奶素者（Lacto-vegetarians）主要飲食中包含乳製品，但不食用肉類和蛋類。

鈣質吸收：乳製品提供的鈣生物利用率高於植物性來源。

鋅缺乏風險：比非素食者高19%，因植物鋅吸收受限。

3. 全素者（Vegans）完全避免所有動物性產品，包括肉類、魚類、蛋類和乳製品。