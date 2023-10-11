邊種運動最消脂？一次過了解10種運動的瘦身功效

運動有助控制體重，但做哪種運動才瘦得最快？今次與大家一起了解10種常見運動中，哪一種能夠耗用最多熱量，等你減肥可以事半功倍。而消脂運動第一名，是這種我們細細個一定玩過的運動！

消脂運動排名第10位：行路(每10分鐘消耗約23至37千卡) 行路雖然比較簡單，但只要你堅持每日多走一下，都可以幫助消耗不少熱量，帶來不錯的減脂效果。 消脂運動排名第9位：瑜伽(每10分鐘消耗約37千卡) 瑜伽透過伸展，不但能均勻修整全身線條，更可透過呼吸吐納平靜心緒，也有助於紓壓解憂，加上消脂效果媲美走路，長時間練習定能令你瘦起來。 消脂運動排名第8位：跳舞(每10分鐘消耗約28至42千卡) 靈活變化又可依個人喜好調整快慢的跳舞，有助強化心肺功能與燃燒脂肪，無論是森巴、華爾茲還是爵士舞，都是很好的燃脂減肥運動。

消脂運動排名第7位：羽毛球(每10分鐘消耗約42千卡) 羽毛球需要參加者不停在場來跑動和跳躍，可以充分鍛煉到腿部和手臂，又能提高個人的反應能力，實在是一項很不錯的消脂運動。 消脂運動排名第6位：健身操(每10分鐘消耗約47千卡) 看著影片跳健身操是不少人在家運動的好選擇，足不出戶都已經可以消脂減重，特別適合忙碌的上班一族。 消脂運動排名第5位：踏單車(每10分鐘消耗約56千卡) 踏單車可以享受路上的風光，也可以在家踩健身單車，只要強度足夠，便可以大大力消脂。