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健康
2023-10-11 11:30:52

邊種運動最消脂？一次過了解10種運動的瘦身功效

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減脂

運動有助控制體重，但做哪種運動才瘦得最快？今次與大家一起了解10種常見運動中，哪一種能夠耗用最多熱量，等你減肥可以事半功倍。而消脂運動第一名，是這種我們細細個一定玩過的運動！

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消脂運動排名第10位：行路(每10分鐘消耗約23至37千卡)

行路雖然比較簡單，但只要你堅持每日多走一下，都可以幫助消耗不少熱量，帶來不錯的減脂效果。

 

消脂運動排名第9位：瑜伽(每10分鐘消耗約37千卡)

瑜伽透過伸展，不但能均勻修整全身線條，更可透過呼吸吐納平靜心緒，也有助於紓壓解憂，加上消脂效果媲美走路，長時間練習定能令你瘦起來。

 

消脂運動排名第8位：跳舞(每10分鐘消耗約28至42千卡)

靈活變化又可依個人喜好調整快慢的跳舞，有助強化心肺功能與燃燒脂肪，無論是森巴、華爾茲還是爵士舞，都是很好的燃脂減肥運動。

行路 瑜伽 跳舞

消脂運動排名第7位：羽毛球(每10分鐘消耗約42千卡)

羽毛球需要參加者不停在場來跑動和跳躍，可以充分鍛煉到腿部和手臂，又能提高個人的反應能力，實在是一項很不錯的消脂運動。

 

消脂運動排名第6位：健身操(每10分鐘消耗約47千卡)

看著影片跳健身操是不少人在家運動的好選擇，足不出戶都已經可以消脂減重，特別適合忙碌的上班一族。

 

消脂運動排名第5位：踏單車(每10分鐘消耗約56千卡)

踏單車可以享受路上的風光，也可以在家踩健身單車，只要強度足夠，便可以大大力消脂。

羽毛球 健身操 踏單車

消脂運動排名第4位：跑步(每10分鐘消耗約68千卡)

簡單易做的跑步是很多人喜愛的運動，可以鍛煉全身肌肉、增強心肺功能，無論跑街還是運動場，都是跑者的樂園。

 

消脂運動排名第3位：行樓梯(每10分鐘消耗約70千卡)

不搭電梯，多行樓梯，可能比專程做運動更消耗，缺點是對膝蓋負擔較大，要視乎個人情況而進行呢。

 

消脂運動排名第2位：游水(每10分鐘消耗約83千卡)

游泳是一項全身運動，既可以鍛煉到肌肉，又能訓練心肺功能，尤其適合膝關節較弱及無法做高強度運動的長者。

 

消脂運動排名第1名：跳繩(每10分鐘消耗約105卡)

你有沒有想過，跳繩10分鐘已經等於慢跑半小時？所以跳繩是瘦得最快、最能減脂及消耗熱量的高效率運動。

跑步 行樓梯 游水 跳繩
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