酒癮也是一種疾病 專家籲：應同慢性疾病持續治療以獲療效

酒癮是一種疾病，起因於負責管控情緒、決策、思考及行為的大腦功能失調，與糖尿病、高血壓等慢性疾病類似，需要持續治療與追蹤。

一般人口中稱的酒癮，在醫學上正式名稱為「酒精使用障礙症」(AUD，alcohol use disorder)。研究指出，酒癮是一種疾病，起因於負責管控情緒、決策、思考及行為的大腦功能失調，與糖尿病、高血壓等慢性疾病類似，需要持續治療與追蹤。臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘表示，酒癮治療並非僅靠「意志力」即可戒酒，而是如同其他慢性疾病一樣，需要透過持續的各類治療及重塑遠離酒精的生活形態，方能維持療效。

酒癮是一種疾病 個案管理打造個別化追蹤與治療計劃

酒精取得容易，估計台灣約有2%的成人有酒癮，卻只有極少數個案尋求治療，加上社會對酒精成癮認知不足，個案往往低估治療需求，缺乏改變動機，或即使接受治療也極易中斷，使得治療效果大打折扣。

張祜銘主任指出，建立酒癮個案管理制度目的，首於整合酒癮治療資源，亦即由專業個案管理師為個案度身訂造個人化的關懷追蹤計劃，提供共病(如：抑鬱症、焦慮症、失眠)的治療安排，包括門診藥物治療、個別心理治療、腦刺激治療、團體治療與家族治療等。此外，於酒癮治療中亦常發現個案有肝膽腸胃、心血管疾病或營養失調等身體上的疾病，透過和內外科的整合性照護，有助於個案降低復發風險及減少其他身體疾病危害。同時，亦可協助連結社區資源，如戒酒無名會或長期心理諮商，提升自我有能感，確保個案在醫療之外也能獲得持續支持。