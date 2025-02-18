酗酒恐致骨枯 髖關節置換重拾活動能力

髖關節是人體最大的關節，許多人誤以為髖關節置換手術是「大手術」，且康復時間漫長，繼而諱疾忌醫。香港港安醫院——司徒拔道的機械臂外科手術系統(關節置換)醫務主管、骨科顧問醫生張文康指，髖關節問題不可忽視，其主要病因為缺血性骨壞死(俗稱骨枯)，可導致身體殘疾，影響患者的生活質素。 當髖關節出現問題，患者或持續疼痛、關節僵硬、活動受限等。若不及時處理，或導致病情惡化。研究顯示，缺血性骨壞死是香港患者的主要病因，酗酒是常見成因。張文康解釋，「長期或過度飲酒會導致骨髓脂肪細胞肥大及增生，增加骨壞死的風險。」因此有飲酒習慣的人應定期檢查髖關節健康。

改善關節功能 若患者出現持續的髖關節疼痛或僵硬，且藥物和物理治療無法緩解，則須考慮手術。研究顯示，接受髖關節置換手術的患者在5年內，其關節功能評分有顯著改善，這不僅改善患者的關節功能，還提升其生活質素。 減少軟組織創傷及誤差 以往傳統的髖關節置換手術準確度僅80%，而機械臂輔助手術的準確度已提升至98%。手術過程中，醫生會根據患者的個人體態制訂術前三維骨模型，以協助準確規劃人工關節的尺寸和位置，減少周邊軟組織的創傷及誤差。此外，機械臂輔助手術有效降低術後併發症風險，例如關節脫位風險大減至約25%。 同時，機械臂輔助手術可縮短手術時間和減少出血量，使患者的康復速度更快，不少患者在手術當天便可下床活動。張文康強調，「機械臂的手術不是整個手術成功的唯一要素，亦要配合術後護理才能讓患者加速康復。」他提醒，患者須保持正確姿勢以促進關節康復。

3年痛楚一掃而空 約50歲的程先生(化名)數年前開始受右側盆骨位置的疼痛困擾，影響行走能力並出現長短腳。向骨科專科求醫後發現，右側髖關節已嚴重退化並受到破壞。經醫生建議，決定進行機械臂輔助髖關節置換手術。手術耗時約2小時，術後不久便能下床活動。 程先生表示：「完成手術張開眼睛醒來之後，已經感覺不到平時的痛楚。」他認為，通過機械臂輔助手術，不僅能快速完成手術，還能減少相關併發症的風險，促進康復過程。「經過了3年這麼長的痛楚，自己好像習慣了，但其實不應該容忍這個痛影響自己。」