酷熱夏天恐加劇40+中年變更期潮熱不適 中醫教你對抗潮熱、盜汗、忟憎！

夏天熱浪襲港，叫人心煩氣躁！特別對於40歲或以上女性正踏入變更期，炎熱的天氣更會加重潮熱、盜汗、失眠煩躁等不適，令人異常煎熬！註冊中醫師吳海寧建議各位變更期婦女在夏天應要格外注重調理身體，以紓緩身心不適！
了解變更期10大常見徵狀 最常見徵狀為「潮熱」
一般而言，婦女踏入40歲後身體會逐漸開始出現變化，影響體內調節並開始踏入變更期，主要變更期徵狀包括：
- 生理方面：潮熱盜汗、周期紊亂、腰痠骨痛、頭痛暈眩、皮膚乾燥等徵狀。
- 心理方面：煩躁易怒、心情低落、失眠、善忘、異常疲倦等現象。
而其中最常見徵狀就是「潮熱」，香港臨床中醫學會指出高達8成女性在變更期都會出現「潮熱」1，會突然感到溫熱、心悸、多汗和心跳加快等，每次都會維持約20-30分鐘，嚴重更會每隔5-10分鐘就發作一次。
當心酷熱天氣加劇變更期「潮熱」不適
註冊中醫師吳海寧提醒，變更期時女士對體溫的感受與調節有所影響，而酷熱的天氣更會加重變更期「潮熱」的徵狀。再加上高溫的環境會增加脫水的機會，容易誘發頭暈和噁心，令變更期婦女更難受，因此建議婦女在夏季需要特別調理，以紓緩潮熱面紅、忟憎、失眠等變更期不適。
中醫：切勿忽視變更期保養 建議以天然中藥調理
變更期是中年女性人生中不可避免的一個階段，但只要透過積極主動的保養來緩解不適，維持良好身心健康，便能坦然地迎接人生新階段。吳醫師指出，除了在日常生活外避免進食煎炸、油膩食物，保持良好的睡眠習慣外，亦可以服用滋陰補腎的中藥調理。
在中醫角度，變更期屬「腎陰虛」，導致體內循環較差，形成陰虛火熱。因此，變更期調理應從「腎」開始，吳醫師建議服用以下天然傳統名方，有效滋陰補腎，寧神安躁，改善潮熱、盜汗、煩躁、失眠、腰膝痠軟、頭目眩暈等變更期不適，更可作長期調理婦女健康之用，藥方成分包括：
- 熟地黃：滋陰補血，紓緩潮熱盜汗
- 牡丹皮：清熱涼血化瘀，減少心煩易怒
- 茯苓：健脾益氣，安神助眠
- 山茱萸：補益肝腎，調整周期，改善腰痠、健忘
天然中藥保健品 紓緩變更期不適
變更期婦女亦可以考慮服食天然中藥保健品，調理體質及減輕變更期徵狀。維持健靈「更年輕」根據中國古方，以4大純天然中草藥提煉而成，包括熟地黃、山茱萸、牡丹皮和茯苓，有效滋陰保腎，紓緩潮熱、失眠、忟憎、腰痠等變更期徵狀。而且「更年輕」成分天然，無西藥副作用，性質溫和，適合長期服用，以改善頭髮及皮膚健康。
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據臨床測試証實*，用家服用「更年輕」配方一個月後，90%減輕面紅潮熱、煩燥易怒、頭痛暈眩；87.5%有助改善睡眠質素。連64歲資深演員林漪娸也親身實證「更年輕」功效：「當初經中醫朋友介紹，服食了3星期左右，潮熱出汗、忟憎失眠等變更期徵狀已減輕不少。天然中藥成分令我都安心長期服食！所以現在也有一直服食，作保健、美顏之功用」。林漪娸也曾介紹49歲演員沈可欣變更期時服食「更年輕」，沈可欣分享服食2-3個星期後已經不再潮熱，而且脾氣變好，腰痠問題亦紓緩了不少。
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