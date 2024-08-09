酷熱夏天恐加劇40+中年變更期潮熱不適 中醫教你對抗潮熱、盜汗、忟憎！

而其中 最常見徵狀 就是「潮熱」，香港臨床中醫學會指出高達8成女性在變更期都會出現「潮熱」 1 ，會突然感到溫熱、心悸、多汗和心跳加快等，每次都會維持約20-30分鐘，嚴重更會每隔5-10分鐘就發作一次。

潮熱是女性進入變更期常見的徵狀之一，會出現體溫升高，心率加快等情況。

註冊中醫師吳海寧提醒，變更期時女士對體溫的感受與調節有所影響，而酷熱的天氣更會加重變更期「潮熱」的徵狀。再加上高溫的環境會增加脫水的機會，容易誘發頭暈和噁心，令變更期婦女更難受，因此建議婦女在夏季需要特別調理，以紓緩潮熱面紅、忟憎、失眠等變更期不適。

中醫：切勿忽視變更期保養 建議以天然中藥調理

變更期是中年女性人生中不可避免的一個階段，但只要透過積極主動的保養來緩解不適，維持良好身心健康，便能坦然地迎接人生新階段。吳醫師指出，除了在日常生活外避免進食煎炸、油膩食物，保持良好的睡眠習慣外，亦可以服用滋陰補腎的中藥調理。

在中醫角度，變更期屬「腎陰虛」，導致體內循環較差，形成陰虛火熱。因此，變更期調理應從「腎」開始，吳醫師建議服用以下天然傳統名方，有效滋陰補腎，寧神安躁，改善潮熱、盜汗、煩躁、失眠、腰膝痠軟、頭目眩暈等變更期不適，更可作長期調理婦女健康之用，藥方成分包括：