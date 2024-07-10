酷熱警告生效！預防中暑須知

炎炎夏日，隨全球暖化影響，世界各地都出現酷熱高溫警告；泰國曼谷更被一度錄得52℃以上，造成至少30人 ⌈ 熱死 ⌋ 的悲劇。踏入夏天，香港天文台亦有開始發出酷熱天氣警告；提醒市民提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適。究竟中暑有多可怕？如何才可以有效預防？若身邊人不幸中暑，我可以如何幫助他？下文將為你一一解答！
什麼是中暑？
中暑是指身體長時間暴露在高溫環境下，無法有效散熱導致體溫升高，造成身體失去適當水分和電解質的平衡。中暑是一種嚴重的熱病，可能導致身體出現一系列的症狀，包括頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、肌肉痙攣、虛弱、疲勞以及意識不清等。嚴重的中暑可能導致中暑性腦病（熱衰竭）或中暑性中風，威脅到生命安全。因此，在高溫環境下，特別是在炎熱的夏季，要注意防範中暑，保持適當的水分攝取、避免長時間暴露在高溫場所，並注意身體的徵兆，及時就醫或尋求協助。
中暑有多可怕？
中暑症狀可以從輕微到嚴重不等，具體程度取決於個人的身體狀況以及中暑的嚴重程度。輕度中暑可能表現為：頭痛、頭暈、口渴、皮膚潮紅、出汗過多、疲勞和虛弱感。
嚴重中暑是一種醫療緊急情況；症狀可能包括：嚴重的頭痛、嘔吐、意識混亂、抽搐、心悸、呼吸困難、體溫升高至危險水平等。若出現以上情況需要立即就醫並得到適當的治療。
中暑最嚴重的程度可導致中暑性腦病（熱衰竭）或中暑性中風，這些情況可能對身體造成嚴重的損害，甚至危及生命。
如何預防中暑？
中暑可大可少，絕對不容忽視！對於中暑的症狀我們應該要給予足夠的重視，並及時就醫尋求專業的醫療幫助。同時，預防中暑非常重要！下列為幾項簡單預防中暑的方法：
- 在高溫環境下多喝水，保持身體充足的水分。
- 避免長時間暴露在高溫環境，盡量減少在炎熱的環境中活動。如果必須外出，儘量選擇涼爽的時段，如早晨或傍晚。
- 穿著輕便、透氣的衣物；選擇淺色衣物，有利於散熱。戴上遮陽帽或使用陽傘，保護頭部和皮膚免受陽光直射。
- 在室內或房車中使用遮陽窗簾或窗戶膜，減少陽光直射。
- 在高溫時段，定期休息。尋找陰涼的地方，以幫助身體恢復正常體溫。
- 使用冷毛巾、冷卻風扇或空調等方式降低體溫。
- 避免在高溫時段進行劇烈運動或長時間的戶外活動，以免過度負荷身體。
- 年幼兒童、老年人、孕婦和慢性病患者更容易受到中暑的影響，需要特別關注和照顧。
- 密切觀察身體的徵兆，如頭暈、口渴、疲勞等。如果出現中暑症狀，立即尋求醫療協助。
若出現中暑症狀該如何自救？
若你或他人出現中暑症狀，應立即採取以下自救措施：
- 迅速將患者移到陰涼、通風的地方，遠離陽光直射的地方。
- 讓患者休息並保持身體涼爽。可以將患者置於通風的地方，使用風扇或開啟空調設施幫助降溫。
- 讓患者飲用涼爽的水或含電解質的飲料，以補充失去的水分和電解質。避免飲用含咖啡因或高糖分的飲料。
- 將冷水浸濕的毛巾或冰袋放在患者的額頭、頸部、腋下和腳踝等位置，有助於降低體溫。
- 將患者的衣物鬆開或除去多餘的衣物，促進散熱。
- 密切觀察患者的症狀變化，特別注意呼吸困難、意識模糊、抽搐或其他嚴重症狀的出現。如果症狀惡化或持續，應立即尋求醫療協助。
中暑是一種嚴重的熱病，如果出現中暑症狀，及時采取適當的自救措施並尋求醫療幫助至關重要。