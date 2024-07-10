酷熱警告生效！預防中暑須知

炎炎夏日，隨全球暖化影響，世界各地都出現酷熱高溫警告；泰國曼谷更被一度錄得52℃以上，造成至少30人 ⌈ 熱死 ⌋ 的悲劇。踏入夏天，香港天文台亦有開始發出酷熱天氣警告；提醒市民提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適。究竟中暑有多可怕？如何才可以有效預防？若身邊人不幸中暑，我可以如何幫助他？下文將為你一一解答！

什麼是中暑？

中暑是指身體長時間暴露在高溫環境下，無法有效散熱導致體溫升高，造成身體失去適當水分和電解質的平衡。中暑是一種嚴重的熱病，可能導致身體出現一系列的症狀，包括頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、肌肉痙攣、虛弱、疲勞以及意識不清等。嚴重的中暑可能導致中暑性腦病（熱衰竭）或中暑性中風，威脅到生命安全。因此，在高溫環境下，特別是在炎熱的夏季，要注意防範中暑，保持適當的水分攝取、避免長時間暴露在高溫場所，並注意身體的徵兆，及時就醫或尋求協助。

中暑有多可怕？

中暑症狀可以從輕微到嚴重不等，具體程度取決於個人的身體狀況以及中暑的嚴重程度。輕度中暑可能表現為：頭痛、頭暈、口渴、皮膚潮紅、出汗過多、疲勞和虛弱感。

嚴重中暑是一種醫療緊急情況；症狀可能包括：嚴重的頭痛、嘔吐、意識混亂、抽搐、心悸、呼吸困難、體溫升高至危險水平等。若出現以上情況需要立即就醫並得到適當的治療。

中暑最嚴重的程度可導致中暑性腦病（熱衰竭）或中暑性中風，這些情況可能對身體造成嚴重的損害，甚至危及生命。