酸性體質致癌？鹼性飲食抗癌？根本沒這回事

酸性體質真的容易罹癌嗎？罹患癌症的人都是酸性體質嗎？ 國家衛生研究院癌症研究所副研究員張文祥表示，沒有這種說法，而且根本沒有所謂的酸性體質，會變酸的只有腫瘤周邊的微環境。

「酸性體質容易罹癌」、「鹼性飲食可以抗癌」等等，這些民眾應該多多少少都有聽過，坊間也有許多鹼性水、鹼性飲食療法流傳，但酸性體質真的容易罹癌嗎？罹患癌症的人都是酸性體質嗎？

台灣國家衛生研究院癌症研究所副研究員張文祥表示，沒有這種說法，而且根本沒有所謂的酸性體質，會變酸的只有腫瘤周邊的微環境。

罹癌的人都是酸性體質？錯！只有「微環境」呈弱酸

癌細胞本身有特殊的代謝作用「瓦氏效應」，代謝後會產生乳酸、氫離子等酸性物質，但癌細胞增生相當快速，血液運載酸性物質離開的速度往往趕不上癌細胞的代謝速度，這些酸性物質便會堆積，使腫瘤組織周遭1厘米左右的微環境，由原本正常的弱鹼性(pH值7.4±0.05)逐漸變為弱酸性(pH值6.0-6.9)環境。

長期研究癌細胞的張文祥研究員指出，許多民眾就因此認為，癌細胞會使身體環境變酸，所以罹癌的人身體酸鹼值是酸性，這是錯的，會變酸的只有腫瘤附近1至2厘米的「微環境」，而不是身體整體「巨環境」的酸鹼值。

甚至網路上還流傳，發現「瓦氏效應」的諾貝爾獎得主Warburg，曾在領獎時說過「罹癌的人身體酸鹼值都是過酸的」，張文祥認為這可能是謠言的源頭，他表示，自己花了很多時間看過Warburg領獎時的演講、文章等等，他可以很清楚的告訴民眾Warburg根本沒說過這句話。