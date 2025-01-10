醫好心肌梗塞 可以去旅行？

張仁宇表示，患者第一個要考慮的因素是自己身體的狀態，「如果患者本身心肌梗塞情況不太嚴重，理論上通波仔後7天就可以外出。但若心肌梗塞後出現併發症，例如心臟衰竭或者心律不正常，就要視乎情況，一般來說最少要幾星期至一個月後讓身回復才計劃出遊，最好是先諮詢主診醫生。」

避免激烈活動

患者同時要考慮的是外遊目的，如果只是在城市吃喝玩樂會較簡單，但若要去西藏等高地、上山滑雪等就要更謹慎。張仁宇解釋，「高山空氣稀薄或誘發高山症，對身體構成壓力，或引致新的問題；若一定要去的話，就要慢慢上山，例如到海拔一千呎、兩千呎便停一停，再慢慢上去；亦可服用預防高山症的藥物。」到達目的地後，頭兩天避免太多走動，不要做劇烈運動，以免血含氧量太低，增加心臟負荷。「其實這些較刺激行程，建議術後幾個月後，身體狀態恢復、精神更好、更有信心時才慢慢計劃，不急於一時。」

避免身體壓力

提及身體壓力，其實長途旅行、到機場或車站排隊等，都可造成壓力，張仁宇建議首先行程不要計劃得太緊湊，輕鬆出遊，「如果有需要的話，可提早與航空公司聯絡，說明身體有這樣的缺陷，可以特別安排輪椅，或者經過特別需要通道，減少過安檢、排隊時間，盡量減低風險。」另外，到天氣寒冷的地方，周邊血管會收縮而令血壓上升；而呼吸道感染如流感、呼吸道合胞病毒等，都會增加心臟的壓力而誘發心臟病，都是患者外遊時要小心的地方。