醫好心肌梗塞 可以去旅行？

當出現心臟病發、心肌梗塞，第一時間要接受「通波仔」或者「搭橋」手術搶救。而現時適逢假期兼外遊熱門時間，患者可以計劃出遊嗎？心臟科專科醫生張仁宇認為，患者可以去旅行，但需要留意以下事項。
張仁宇表示，患者第一個要考慮的因素是自己身體的狀態，「如果患者本身心肌梗塞情況不太嚴重，理論上通波仔後7天就可以外出。但若心肌梗塞後出現併發症，例如心臟衰竭或者心律不正常，就要視乎情況，一般來說最少要幾星期至一個月後讓身回復才計劃出遊，最好是先諮詢主診醫生。」
避免激烈活動
患者同時要考慮的是外遊目的，如果只是在城市吃喝玩樂會較簡單，但若要去西藏等高地、上山滑雪等就要更謹慎。張仁宇解釋，「高山空氣稀薄或誘發高山症，對身體構成壓力，或引致新的問題；若一定要去的話，就要慢慢上山，例如到海拔一千呎、兩千呎便停一停，再慢慢上去；亦可服用預防高山症的藥物。」到達目的地後，頭兩天避免太多走動，不要做劇烈運動，以免血含氧量太低，增加心臟負荷。「其實這些較刺激行程，建議術後幾個月後，身體狀態恢復、精神更好、更有信心時才慢慢計劃，不急於一時。」
避免身體壓力
提及身體壓力，其實長途旅行、到機場或車站排隊等，都可造成壓力，張仁宇建議首先行程不要計劃得太緊湊，輕鬆出遊，「如果有需要的話，可提早與航空公司聯絡，說明身體有這樣的缺陷，可以特別安排輪椅，或者經過特別需要通道，減少過安檢、排隊時間，盡量減低風險。」另外，到天氣寒冷的地方，周邊血管會收縮而令血壓上升；而呼吸道感染如流感、呼吸道合胞病毒等，都會增加心臟的壓力而誘發心臟病，都是患者外遊時要小心的地方。
帶備足夠藥物
心肌梗塞通波仔之後的幾個月是最關鍵時間，如斷藥可能增加復發風險，因此必須帶齊所有藥物。張仁宇繼指，「不是說去7天旅遊就只帶7天藥，要帶夠兩星期藥，萬一遇上任何狀況如飛機延期、遺失行李等，都有藥可用；此外，藥物必須放手提行李不要寄艙，避免寄失風險。若有針藥更可能要用冰袋保存，並請醫生寫一封信註明是生命攸關的藥物，便可以手提上飛機。」然後是買旅遊保險及帶備主診醫生的聯絡方法，萬一在當地要入院，也可支付醫藥費，以及讓當地醫生與主診醫生溝通了解病情。
須有旅伴陪同
張仁宇認為，患者最好有健康的人陪同外遊，「除了患者心理上較安心之外，萬一健康出現狀況，都有一個照應；因此千萬不要單獨行事，要兩個人一間房，就算在酒店游泳，都要二人一起去。」最後，萬一出現胸口痛、痛到下巴或左手等這些心血管病的早期徵兆，又或心跳亂、頭暈眼花等徵狀，就應該盡快求診。